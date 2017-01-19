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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

اسامی مصدومین حادثه ریزش ساختمان پلاسکو  اعلام شد

اسامی مصدومین حادثه ریزش ساختمان پلاسکو  اعلام شد

اسامی مصدومین حادثه ریزش ساختمان پلاسکو  اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی مصدومین حادثه ریزش ساختمان پلاسکو  اعلام شد.

1- امید حدادفر ( بیمارستان فیروزگر)
2-تیمور سلیمی (بیمارستان فیروزگر)
3-علی اصغر فهرست آوان لو ( بیمارستان پارس)
4-ابولفضل زارع (بیمارستان پارس)
5-فخرالدین گودرزی (بیمارستان پارس)
6-محمود فریادرس (بیمارستان پارس)
7-رحمان شکری (بیمارستان نفت)
8-جمال صدرنیا شایق (بیمارستان بانک ملی)
9-حسن بذرنیا (بانک ملی)
10 -ذکی دانشور( بانک ملی)
11 –محمد شاه محمدی( بیمارستان سینا)
12-سید نصیر حاجی اکبری( بیمارستان سینا)
13-محمد قاسمی( بیمارستان سینا)
14-حسن بختیاری( بیمارستان سینا)
15-پیمان آذرنیان (بیمارستان سینا)
16-بهنام آذرخانی( بیمارستان سینا)
17-امیر مهدیایی( بیمارستان سینا)
18-صادق ایمنی ( بیمارستان سینا)
19-مهدی نسیمی( بیمارستان سینا)
20-رضا هاشمی شا( بیمارستان سینا)
21-توکل هاشم پور(بیمارستان سینا)
22-سعید تفرشی(بیمارستان سینا)
23-محمد صالح (بیمارستان امیر اعلم)
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کد مطلب 3881625
سیامک صدیقی

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