به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی مصدومین حادثه ریزش ساختمان پلاسکو اعلام شد.
1- امید حدادفر ( بیمارستان فیروزگر)
2-تیمور سلیمی (بیمارستان فیروزگر)
3-علی اصغر فهرست آوان لو ( بیمارستان پارس)
4-ابولفضل زارع (بیمارستان پارس)
5-فخرالدین گودرزی (بیمارستان پارس)
6-محمود فریادرس (بیمارستان پارس)
7-رحمان شکری (بیمارستان نفت)
8-جمال صدرنیا شایق (بیمارستان بانک ملی)
9-حسن بذرنیا (بانک ملی)
10 -ذکی دانشور( بانک ملی)
11 –محمد شاه محمدی( بیمارستان سینا)
12-سید نصیر حاجی اکبری( بیمارستان سینا)
13-محمد قاسمی( بیمارستان سینا)
14-حسن بختیاری( بیمارستان سینا)
15-پیمان آذرنیان (بیمارستان سینا)
16-بهنام آذرخانی( بیمارستان سینا)
17-امیر مهدیایی( بیمارستان سینا)
18-صادق ایمنی ( بیمارستان سینا)
19-مهدی نسیمی( بیمارستان سینا)
20-رضا هاشمی شا( بیمارستان سینا)
21-توکل هاشم پور(بیمارستان سینا)
22-سعید تفرشی(بیمارستان سینا)
23-محمد صالح (بیمارستان امیر اعلم)
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