برگزاری مراسم اختتامیه فیلم های جشنواره منطقه سینمای جوان در مشهد

افشین تحفه گر در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: آئین اختتامیه پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان بینالود «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» عصر دوشنبه از ساعت ۱۸ با حضور مسئولان و هنرمندان کشوری در سالن شهید اصغر زاده مجتمع امام رضا(ع) مشهد برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور، موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوان و دکتر حسینی معاون استاندار خراسان رضوی و برخی دیگر از مسئولان در این آئین شرکت می کنند.

دبیر پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان گفت: از دیگر افراد حاضر در این آئین می توان به داریوش ارجمند، محمود پاک نیت، رضا توکلی، رسول مرادی، داریوش کاردان، ایرج راد، اصغر همت و رضا یزدانی اشاره کرد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: در این مراسم آثار برگزیده در بخش های فیلم، فیلنامه و عکس معرفی و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان ایران بینالود «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» که از دوم در سینما شهید اصغرزاده مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) واقع در پارک ملت مشهد آغاز شده امروز، چهارم بهمن ماه به کار خود پایان می دهد.