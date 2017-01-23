سرمایه گذاری ۱۴.۶ میلیارد دلاری چین در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اختصاص این بودجه به تصویب کابینه چین رسیده و با استفاده از آن قرار است چین به بازیگر اصلی در حوزه فناوری های اینترنتی مبدل شود.

از این رقم ۳۰ میلیارد یوآن توسط بانک های مهم و بزرگ چین و همین طور شرکت های مخابراتی کلان مانند ICBC، China Mobile و China Unicomتامین خواهد شد. همچنین تا ۱۵۰ میلیارد یوان اعتبار نیز در اختیار شرکت هایی قرار گرفت که در این بنیاد سرمایه گذاری کنند.

چین در ابتدای ماه جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که در حد فاصل سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رقمی برابر با ۱.۲ تریلیون یوآن برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در این کشور هزینه خواهد کرد.