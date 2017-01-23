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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

سرمایه گذاری ۱۴.۶ میلیارد دلاری چین در اینترنت

سرمایه گذاری ۱۴.۶ میلیارد دلاری چین در اینترنت

دولت چین بودجه هنگفت ۱۴.۵۵ میلیارد دلاری(۱۰۰ میلیارد یوآن) را به سرمایه گذاری در بخش اینترنت و پشتیبانی از فعالیت های انجام شده در این بخش اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اختصاص این بودجه به تصویب کابینه چین رسیده و با استفاده از آن قرار است چین به بازیگر اصلی در حوزه فناوری های اینترنتی مبدل شود.

از این رقم ۳۰ میلیارد یوآن توسط بانک های مهم و بزرگ چین و همین طور شرکت های مخابراتی کلان مانند ICBC، China Mobile  و China Unicomتامین خواهد شد. همچنین تا ۱۵۰ میلیارد یوان اعتبار نیز در اختیار شرکت هایی قرار گرفت که در این بنیاد سرمایه گذاری کنند.

چین در ابتدای ماه جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که در حد فاصل سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رقمی برابر با ۱.۲ تریلیون یوآن برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در این کشور هزینه خواهد کرد.

کد مطلب 3885110

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