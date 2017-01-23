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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

مصوبات اخیر شورای صنفی نمایش

زمان اکران یک فیلم فجر مشخص شد/ نمایش ۲ فیلم برای بچه‌ها

زمان اکران یک فیلم فجر مشخص شد/ نمایش ۲ فیلم برای بچه‌ها

سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان اینکه «افسونگر» و «بچه های جسور» در ایام جشنواره فیلم فجر اکران می شود، از نمایش ۲ فیلم دیگر بعد از برگزاری جشنواره خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات امروز ۴ بهمن  شورا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «مبارک» ساخته محمدرضا نجفی امامی بعد از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به سرگروهی سینما آزادی به نمایش در می آید. همچنین فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف» ساخته پیمان قاسم خانی نیز بعد از جشنواره فیلم فجر در گروه سینمایی زندگی اکران می شود.

وی افزود: فیلم سینمایی «افسونگر» به کارگردانی حسین تبریزی از چهارشنبه ۶ بهمن به سرگروهی سینما ماندانا و «بچه های جسور» ساخته حجت الله سیفی در همین زمان در گروه آزاد به نمایش در می آید.

فرجی در پایان عنوان کرد: اکران این ۲ فیلم همزمان با جشنواره فیلم فجر و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3885196
زهرا منصوری

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