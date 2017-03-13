غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبات امروز ۲۳ اسفند شورا گفت: در جلسه امروز شورا مقرر شد فیلم سینمایی «گشت ۲» به کارگردانی سعید سهیلی به سرگروهی سینما استقلال و فیلم سینمایی «آباجان» ساخته هاتف علیمردانی به سرگروهی سینما آفریقا از ۲۵ اسفند به نمایش در بیایند.

وی افزود: با اضافه شدن این ۲ فیلم به «یک روز بخصوص» به کارگردانی همایون اسعدیان و «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان، فیلم های اکران نوروزی تکمیل شدند و همگی از ۲۵ اسفند ماه به نمایش در می آیند.

فرجی خبر داد: امروز پیشنهاد شورا مبنی بر شناور شدن قیمت بلیت های سینما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه شد و ما منتظر پاسخ و تصمیم گیری ارشاد در این باره هستیم.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان درباره تغییرات اعضای شورای صنفی نمایش اضافه کرد: اعضای شورا به صورت یک ساله در این نهاد فعالیت دارند و در سال ۹۶ درباره آنها تصمیم گیری می شود ضمن اینکه اصناف باید نمایندگان خود را در آن زمان معرفی کنند.