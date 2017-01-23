به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اختتامیه اولین جشنواره برترین مساجد کشور صبح امروز در سالن همایش های شبکه قرآن برگزار شد.

سردار حسین بهشتی، رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات در این نشست خبری گفت: اولین جشنواره برترین مساجد کشور با دبیری و مدیریت بسیج مساجد کشور و با همکاری نهادهای مرتبطی چون سازمان اوقاف، کانون های فرهنگی، مرکز امور رسیدگی به مساجد، نمایندگان ولی فقیه و سازمان تبلیغات برگزار شد.

وی افزود: در ۳۰ مرداد سال جاری، همزمان با روز جهانی مساجد، در ۵۰۰ شهر کشور و ۳۱ استان ارزیابی و انتخاب برترین مساجد را انجام دادیم و هدفمان از برگزاری این جشنواره این بود که یک بار دیگر رجعتی به مساجد داشته باشیم. به عقیده ما در این سالها به مساجد اجحاف شده است. خوشبختانه بسیج در تمامی مساجد کشور گسترده ترین حضور را داشته است. شیوه کار هم در انتخاب برترین مساجد کشور به این شکل بوده که شاخص هایی را برای انتخاب این مساجد در نظر گرفته ایم و به سازمان ها و نهادها ارسال کردیم و در نهایت پس از رسیدن به یک جمع بندی با مدیریت امور مساجد، نماینده ولی فقیه و نماینده امام جمعه، مساجد برتر را انتخاب کردیم.

سردار بهشتی ادامه داد: معیار ما برای انتخاب مساجد، مسجدی بود که بتواند در محل نقش آفرین باشد و جامعه هدف را به جوانان معطوف و خدمات را برای مردم سازماندهی بکند. مسجد برتر از نظر ما مسجدی است که بیشترین کارکرد را داشته باشد و جزء برترین ها باشد. هدف اصلی ما برای برگزاری این جشنواره، انسجام بین ارکان مسجد به خصوص اداره کننده آن با روحانیت مساجد بود. ما می خواهیم مساجد در راستای اهداف انقلاب و با رویکرد خدمتگذاری به مردم باشد. البته قصد داریم که این رویکردها را ارتقاء بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه اولین جشنواره برترین مساجد تهران چهارشنبه ۶ بهمن ماه برگزار می شود تصریح کرد: چهارشنبه ۶ بهمن مراسم اختتامیه با حضور ۱۸۶ نفر از برترین های مساجد کشور و با حضور سرداران لشگری و کشوری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود. همه ما باید به این موضوع آگاهی داشته باشیم که امروزه اگر در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس حرفی برای گفتن داریم و ایستادگی و مقاومت می کنیم، به خاطر نقش تربیتی مساجد است به همین دلیل ما امروز نگرانی بابت تداوم انقلاب نداریم. مساجد، کانون های انسان ساز و یک نهاد مردمی و خود جوش است.

این مقام مسئول در سازمان بسیج اضافه کرد: رویکرد رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین این است که کانون همه فعالیت ها مساجد بشود. یکی از رویکردهای جدی ما در مساجد، آگاهی بخشی، بصیرت، شناخت نفوذ و دشمن شناسی است. در جشنواره امسال از هر استان یک مسجد، یک خادم، یک امام جماعت برتر انتخاب می شود و تا سال آینده بررسی می شود که شاخص های امسال چه رشدی داشته اند. البته برای سال آینده قرار است شاخه های مختلف دیگری چون کارآفرینی، امور مربوط به خیرین و فرهنگی-هنری هم اضافه شود. هدف اصلی و اولویت امسال ما در جشنواره، انسجام در ارگان های ذیربط مساجد است.

بهشتی در پایان به سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.

وی در خصوص سوال یکی از خبرنگاران گفت: مسجد باید با محوریت روحانی اداره شود و طبیعی است که مدیر یک مسجد نقش بی بدیلی دارد اما ما می توانیم در بسیج با نیروهای متخصص این کار را شتاب دهیم و حضور نیروهای متخصص بسیج در مسجد یکی از برنامه های اصلی و جدی سال آینده ما است. ترویج نماز با حضور جوانان نیز باید برنامه ریزی و آسیب شناسی شود. ما تلاش می کنیم که یادآوری مسجد فقط به هفته تکریم مساجد خلاصه نشود و همه روزهای سال به مسجد اختصاص داده شود. برای همین هم ما این جشنواره را در آن زمان برگزار نکردیم. به عقیده ما تکریم مساجد باید مستمر و در همه ایام سال صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران گفت: به عقیده ما مساجد باید با خودجوشی و سلیقه مردم و البته با مدیریت امام جماعت اداره شود. اما اینکه خطوط اساسی آن چگونه ترسیم شود، بستگی به شرایط آن استان دارد. تعدادی از استان های کشور مرکز امروز رسیدگی به مساجد دارند و برخی هم دفتر نماینده ولی فقیه که بیشتر استانها شامل گروه دوم می شود. تاکید می کنم که ما داعیه دار مساجد نیستیم بلکه با کمک نیروهای مومن و انقلابی می توانیم تلاش کنیم تا مساجد پر رونق شود. منظورمان هم از مسجد فقط یک فضای فیزیکی که محدود به یک مکان می شود، نیست. منظورمان این است که ما باید بسیاری از فعالیتها را حول محور مسجد سازماندهی بکنیم و جاذبه های آن را بالا ببریم. یکی از مطالبات ما این است که درهای مساجد به روی مردم همیشه باز باشد، نه اینکه فقط محدود به ساعت های مخصوص نماز شود. البته انتظارات ما از مساجد متفاوت است. برای اینکه سطح مساجد کشور با یکدیگر فرق دارد و ما نمیخواهیم همه مساجد را با یک تراز واحد ارزیابی کنیم. امیدواریم که بسیاری از شاخص هایی که امسال از مساجد به دست آوردیم، تا سال آینده ارتقاء پیدا کند و رشد داده شود. همانطور که اشاره کردم، به عقیده ما مساجد امروز مظلوم واقع شده اند.