به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد دومین بسته «نو رسیدههای کودک» را با هدف تقویت و غنابخشی بخشهای کودک کتابخانههای عمومی در قالب ۳۷ عنوان کتاب در سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان و در موضوعات «کودک و دانش»، «داستان»، «رمان خارجی»، «دین»، «طنز»، «آموزش مهارتها» و «شعر» به کتابخانههای عمومی سراسر کشور ارسال کرد.
دومین بسته «نو رسیدههای کودک» در ۳ دستهبندی؛ «بیشتر بخوانید» شامل: کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، اخراجیها (خاطرات سردار شهید حاج احد محرمی علافی)، به بهانه مسیح، نامزد خوشگل من، آینه گردانی، سفرهای علمی، خانواده زیر پل، هوشنگ دوم (گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی)، اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان، ترانههای نوازش؛ «بخوانید و بدانید» شامل: بیش از ۳۰۰ نکته مهم درباره نقاشی، سراب شادی، مگره دام میگسترد، آموزش زبان به کودکان کمشنوا، بهانهها، شاهینها و بشکههای باروت، آموزش ژیمناسیک به کودکان، در ستایش کتاب، میهمانی آخر و «بدانید» با ۱۱ عنوان کتاب دیگر، هماکنون در قفسههای کتابخانههای عمومی در دسترس کودکان و نوجوانان است.
بسته «نو رسیدههای کودک» علاوه بر معرفی کتابهای تازهرسیده به اعضای کتابخانهها، محتوای بسیار مناسبی را برای بهرهمندی کتابداران در ارائه مشاوره بهتر به اعضاء و مراجعان کودک به کتابخانهها فراهم میکند.
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