۷ پروژه عمرانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افتتاح می شود

علی نقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح هفت پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری (بیابانی و آبخیزداری) استان سمنان در دهه فجر سال جاری، اظهار داشت: این پروژه ها شامل بندهای سنگ و ملات در حوزه های مختلف استان با هفت هزار و ۶۵۷ متر مکعب، نهال کاری، آبیاری و مراقبت از پروژه های بیابانی در سطح استان۵۷۰ هکتار است.

وی اضافه کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها بیش از ۱۴ میلیارد ریال و از محل بودجه ملی و استانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تأمین شده است .

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان هدف از اجرای این طرح ها و پروژه ها را حفظ منابع پایه آب وخاک، توسعه اقتصادی، اجتماعی ورونق بخش کشاورزی استان عنوان کرد.

حیدریان گفت: پروژه های مذکور در شهرستان های گرمسار، شاهرود، میامی، سمنان، سرخه و مهدیشهر اجرا شده است.

وی با اعلام اینکه تعداد قابل توجهی پروژه عمرانی که در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و توسعه پایدار در حال اجرا است، افزود: این طرح ها شامل کمربند حفاظتی، جنگل کاری و توسعه درختکاری، ایجاد بوستان روستایی، تولید نهال، احداث پارک جنگلی با مشارکت شهرداری ها، ترسیب کربن، مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) هستند.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: در طرح اقتصاد مقاومتی امسال کاشت پنج هزار هکتار باریجه و طرح جنگلانه نیز با مشارکت جوامع محلی و مردم اجرا شد.