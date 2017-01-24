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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر:

نرخ استفاده از شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت شد

نرخ استفاده از شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ترافیک اینترنت داخلی نصف قیمت ترافیک اینترنت خارجی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از پروژه های پستی همزمان با سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تعیین نرخ ترافیک داخلی اینترنت گفت: هفته آینده فاز دوم شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری می رسد و در این بخش امکانات مختلفی را برای کاربران رونمایی خواهیم کرد.

واعظی گفت: از این پس آنچه که کاربران به عنوان ترافیک داخلی در کشور استفاده می کنند و بر بستر شبکه ملی اطلاعات و با محتوای داخلی خواهد بود، نصف قیمت گذشته پرداخت خواهند کرد.

وی گفت تمامی اپراتورها، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای ارتباطات ثابت موظف هستند از اواسط این ماه ترافیک داخل و خارج اینترنت را از هم جدا کنند و تعرفه ترافیک داخلی باید نصف قیمت اینترنت باشد.

واعظی گفت: این موضوع از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت خواهد شد و حقوق مردم در این مصوبه کاملا شفاف است.

به گفته وی، سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شوند و همچنین محتواهای داخلی و انواع خدماتی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود با نصف قیمت اینترنت محاسبه خواهد شد.

کد مطلب 3885917

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