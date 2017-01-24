نرخ استفاده از شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از پروژه های پستی همزمان با سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تعیین نرخ ترافیک داخلی اینترنت گفت: هفته آینده فاز دوم شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری می رسد و در این بخش امکانات مختلفی را برای کاربران رونمایی خواهیم کرد.

واعظی گفت: از این پس آنچه که کاربران به عنوان ترافیک داخلی در کشور استفاده می کنند و بر بستر شبکه ملی اطلاعات و با محتوای داخلی خواهد بود، نصف قیمت گذشته پرداخت خواهند کرد.

وی گفت تمامی اپراتورها، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای ارتباطات ثابت موظف هستند از اواسط این ماه ترافیک داخل و خارج اینترنت را از هم جدا کنند و تعرفه ترافیک داخلی باید نصف قیمت اینترنت باشد.

واعظی گفت: این موضوع از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت خواهد شد و حقوق مردم در این مصوبه کاملا شفاف است.

به گفته وی، سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شوند و همچنین محتواهای داخلی و انواع خدماتی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود با نصف قیمت اینترنت محاسبه خواهد شد.