جواب سوالاتتان را از «پزشک شما» بگیرید/ پخش سریال از شبکه سراسری

فرشید شکیبا مدیر روابط عمومی معاونت امور استان‌های صدا و سیما با اشاره به ظرفیت‌ بالای مراکز استانی رسانه ملی در تولید آثار مختلف تلویزیونی، رادیویی، مستند، موسیقایی و ترکیبی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدات این مراکز از شبکه‌های سراسری پخش می شوند و شاهد پخش شاخص‌ترین آثار استانی از برخی شبکه‌ها نیز هستیم.

وی با بیان اینکه مراکز مختلف صدا و سیما در سراسر کشور سعی می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های خود حضوری حداکثری در این شبکه داشته باشند، گفت: شبکه‌های استانی صدا و سیما حضوری موفق در شبکه «شما» دارند. از جمله برنامه‌هایی که با استفاده از پتانسیل بالای استان‌ها روی آنتن «شما» می‌رود، برنامه صبحگاهی «شمعدونی» است که بازخوردهای مثبتی هم بین مخاطبان داشته است.

مدیر روابط عمومی معاون امور استان‌های رسانه ملی ادامه داد: همچنین مستندهای مختلفی با توجه به خصوصیات بومی و جغرافیایی استان‌های مختلف کشورمان در مراکز صدا و سیما تولید شده که بنا به مناسبت‌ها و اتفاقات گوناگون، از شبکه «شما» و سایر شبکه‌ها پخش می‌شود.

شکیبا یادآور شد: برنامه موسیقایی «ترانه باران» از دیگر بخش‌های جذاب شبکه «شما» است که ظرفیت‌های فرهنگی هر استان را در حوزه سرود و موسیقی بومی و آیینی به بهترین نحو نمایان کرده است.

مدیر روابط عمومی معاونت امور استان‌های صدا و سیما با اشاره به برنامه «پزشک شما» که چندی پیش از مرکز شیراز روی آنتن شبکه شما رفت، عنوان کرد: با توجه به اینکه استان فارس قطب پزشکی محسوب می‌شود، این برنامه با حضور پزشکان متخصص و مجرب می تواند به سوالات بسیاری پاسخ دهد و اکنون با موضوعات مختلف و با حضور پزشکان متخصص در رشته‌های گوناگون، از شنبه تا پنجشنبه روی آنتن شبکه «شما» می‌رود.

شکیبا با اشاره به عناوین موضوعی این برنامه در طول ایام هفته گفت: «پزشک شما» در روزهای شنبه با حضور دکتر مظفری و با موضوع «تغذیه، تحرک، سرطان»، یکشنبه‌ها با موضوع «علائم هشدار دهنده سرطان» و با حضور دکتر فرات، دوشنبه‌ها با موضوع «سرطان و ژنتیک» با حضور دکتر مظاهری، سه‌شنبه‌ها با حضور دکتر کریمی و با موضوع «سرطان‌های مربوط به زنان»، چهارشنبه‌ها با موضوع «بهداشت روان و سرطان» با حضور دکتر یاسینی و پنجشنبه‌ها با موضوع «سرطان‌های گوارشی» و با حضور دکتر یاسینی از شبکه «شما» پخش می‌شود.

مدیر روابط عمومی معاونت امور استان‌های رسانه ملی ادامه داد: برنامه «شب چراغ» هم از دیگر برنامه های ترکیبی ماست که با اتکا به ظرفیت مراکز استانی روی آنتن شبکه شما می‌رود.

وی در پایان گفت: تولیدات تلویزیونی شامل تله‌فیلم و سریال‌های مختلفی هم در مراکز استانی تولید می‌شوند که از شبکه «شما» و سایر شبکه‌های سراسری و طی مناسبت‌های مختلف پخش می‌شوند و به زودی هم سریال «روزهای بی قراری» ساخته امیرحسین شریفی و «بازگشت» ساخته حسین عامری از یکی از شبکه های سراسری پخش می شوند.