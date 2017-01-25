معوقات و عیدی کارگران ذغال سنگ کرمان تا پایان امسال پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در تشریح نشست بررسی مشکلات ذغالسنگ کرمان با حضور معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی (شستا)، رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیرعامل شرکت ذغالسنگ کرمان در محل کمیسیون اقصادی مجلس گفت: پی گیری حل موضوعات و مشکلات مرتبط با کارگران شرکت ذغالسنگ یکی از اولویت های اینجانب است.

وی ادامه داد: با توافقی که امروز در این نشست صورت پذیرفت مقرر شد؛ پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت ذغالسنگ کرمان توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تا اوایل هفته آینده در قالب یک ماه حقوق به کارگران این شرکت پرداخت شود.

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: پرداخت تمامی معوقات حقوق و عیدی کارگران شرکت ذغالسنگ کرمان تا پایان سال جاری با توافق صورت گرفته پرداخت می شود.