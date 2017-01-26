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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

بخشداران و فرمانداران آزمون برگزاری انتخابات می دهند

بخشداران و فرمانداران آزمون برگزاری انتخابات می دهند

دهدشت-مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون انتخابات برای فرمانداران و بخشداران استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت الله کریمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سال ۹۶ به دلیل برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سالی مهم، پر اهمیت و تاثیر گذار است.

کریمی تصریح کرد: امروز برای با هرچه با شکوه برگزار کردن انتخابات از بخشداران و معاونین فرمانداران استان آزمونی برگزار می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: هدف از این آزمون آمادگی هر چه بیشتر کارکنان حوزه وزارت کشور در برگزاری بهتر و سالم تر انتخابات پیش‌رو است.

وی افزود: هدف از آزمون فرمانداران این است که به انتخابات هم به معنای علمی و هم به معنای کاربردی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی بیان کرد: انتخابات یعنی اینکه میزان مشارکت مردم به صورت مستقیم در امر تصمیم گیری سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3888117

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