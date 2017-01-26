خسارت ۱۷میلیارد تومانی سیل در شهرستان دلگان

هوشنگ بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی های بی سابقه اخیر در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر خسارت های بخش کشاورزی به زیرساخت ها و منازل مسکونی استان نیز آسیب وارد شد.

وی افزود: باتلاش نیروهای امدادی و راهداری در حال حاضر تمام راه های ارتباطی شهرستان دلگان به جزء محور جلگه چاه هاشم به دلگان به صورت کامل بازگشایی شده است.

فرماندار شهرستان دلگان گفت: طبق برآورد اولیه به جزء بخش کشاورزی تاکنون ۱۷ میلیارد تومان فقط به بخش راه ها و زیرساخت های آب و برق شهرستان دلگان خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: از این میزان خسارت ۱۵میلیارد آن متعلق به حوزه راه ها و محورهای مواصلاتی و ۲ میلیارد آن مربوط به بخش زیرساخت های آب و برق حوزه شهرستان دلگان است.

فرماندار شهرستان دلگان تصریح کرد: هنوز خسارات وارد شده به بخش کشاورزی و منازل مسکونی شهروندان دقیقا محاسبه نشده و تیم های ارزیابی در حال محاسبه میزان خسارت دقیق به این حوزه ها هستند.

شهرستان دلگان در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که مساحت این شهرستان ۱۱۷۸۰ کیلومتر مربع و شامل پنج دهستان دلگان، هودیان، جلگه چاه هاشم، گنبد علوی و چاه علی است.