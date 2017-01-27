حمیرا ریگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دنبال بارش های چند روز گذشته و جاری شدن سیلاب در جنوب استان سیستان و بلوچستان طبق برآورد اولیه تاکنون ۱۵۰میلیارد ریال خسارت به ابنیه، تاسیسات، راه ها، منازل و بخش کشاورزی شهرستان قصرقند وارد شده است.

وی افزود: از این مبلغ یک میلیارد تومان مربوط به مدارس خشت و گلی و فضاهای آموزشی است که در این مدت براثر بارندگی ها به آن ها خسارت هایی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به حجم بارندگی های اخیر حفظ جان دانش آموزان یکی از دغدغه های مهم ما بود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل خوشبختانه با تعطیل اعلام کردن مدارس هیچگونه تلفات جانی در این بخش نداشتیم.

فرماندار قصرقند گفت: همچنین در اثر جاری شدن سیلاب راه های ارتباطی ۶۰روستا قطع شد که خوشبختانه درحال حاضر با تلاش نیروهای امدادی و راهداری همه این راه ها بازگشایی شده است.

وی اظهارکرد: متاسفانه به دلیل اینکه برخی مدارس دارای بافت قدیمی بودند ۳۰ کلاس درس نیز تخریب شد که با توجه به برنامه ریزی انجام شده از فردا دانش آموزان تحصیل خود را در چادر ادامه خواهند داد.