بی محلی ۲۵ روزه روحانی به نمایندگان/ تبعات امنیتی بیکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هشتمین شماره هفته نامه «نماینده» با گفتگویی از محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و گزارشی از بی توجهی رئیس جمهور به نامه نمایندگان درباره فریدون منتشر شد.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «محمد مهدی رحیمی» فعال رسانه ای مطلبی را باعنوان «نشست آستانه، تمرینی برای آینده» نگاشته است.

«سید کاظم احمدزاده» چهره ایست که در پنجاه و هشتمین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

یادداشت‌ها و گفتگوهایی از چهره های ذیل نیز در این شماره از هفته نامه پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است:

سهیلا جلودار زاده؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی

نظر افضلی؛ نماینده مردم نهبندان

کاظمی قمی؛ سفیر اسبق ایران در عراق

هاجر چنارانی؛ نماینده مردم نیشابور

فواد ایزدی؛ کارشناس مسائل آمریکا

شادمهر کاظم زاده؛ نماینده مردم آبدانان

محمدرضا پورابراهیمی؛ نماینده مردم کرمان

علیم یارمحمدی؛ نماینده مردم زاهدان

محمد وحدتی هلان؛ نماینده مردم بستان آباد

علی اکبری؛ نماینده مردم شیراز

پرونده هایی همچون «تبعات امنیتی بیکاری»، «ضعف مدیریت بحران در بلوچستان»، «بی محلی ۲۵ روزه روحانی به نمایندگان»؛ همراه با درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های پنجاه و هشتمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.