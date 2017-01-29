بزرگترین مرکز شارژ با باتری جهان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامپیوترورلد، مرکز یاد شده که Southern California Edison (SCE) نام دارد ظرفیت تولید ۸۰ مگاوات ساعت انرژی را دارد و در نوع خود در جهان بی نظیر است.

این مرکز در انتاریوی کالیفرنیا قرار دارد و کار خود را از ۳۰ دسامبر آغاز کرده است. در این مرکز از باتری های لیتیومی بسیار بزرگ که توسط خود شرکت تسلا طراحی شده، استفاده شده است.

اگر چه از این باتری ها می توان برای تامین انرژی مورد نیاز در منازل و خودروها به طور گسترده استفاده کرد، اما هدف اصلی از این کار ذخیره سازی انرژی الکتریسیته ای است که توسط انرژی خورشیدی یا باد تولید شده است. زیرا این باتری ها می توانند انرژی های تولید شده بدین شکل را هم دریافت و ذخیره کنند.

قرار است در آینده نمونه های بیشتری از این نیروگاه ها در آمریکا ایجاد شود. برنامه ریزی برای تاسیس دو نیروگاه از این دست در سن دیه گوی آمریکا در دست انجام است تا از این طریق هم در مجموع ۳۷.۵ مگاوات ساعت انرژی تولید شود.

نیروگاه های این چنینی در دراز مدت جایگزین نیروگاه های حرارتی و مبتنی بر انرژی های فسیلی می شوند که سالانه صدها هزار تن گاز متان را در جو زمین پراکنده می کنند و به محیط زیست انسان نیز به شدت آسیب می رسانند.