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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان:

۱۸۸۲نفر در زنجان از تسهیلات طرح های اشتغالزایی استفاده کردند

۱۸۸۲نفر در زنجان از تسهیلات طرح های اشتغالزایی استفاده کردند

زنجان-مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: طی سال گذشته به هزار و ۸۸۲ نفر از متقاضیان جهت اجرای طرح های اشتغال زایی تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بسیج سازندگی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تمهیدات خوب و موثری را تاکنون انجام داده و به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی لبیک گفته است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته به هزار و ۸۸۲ نفر از متقاضیان جهت اجرای طرح های اشتغال زایی تسهیلات پرداخت شده در بخشهای پرورش زنبور داری، گیاهان دارویی، کشت زعفران، صنایع تبدیلی و بسته بندی و صنایع دستی می باشد.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان به طرح های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: پرورش انواع آبزی، پرورش قارچ، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی از طرح های اقتصاد مقاومتی در استان زنجان است.

امندی تاکید کرد: طی۱۰ ماهه سالجاری  بیش از ۱۷۰ طرح  اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده و ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این طرح پرداخت شده است.

وی افزود: توجه به ایجاداجرای طرح های اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود و  بسیج سازندگی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در طول سال به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی های لازم را در دستور کاری خود دارد.

وی گفت: طی ۱۰ ماهه سالجاری بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان در استان با شرکت در اردوهای جهادی به ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، بهداشت و سلامت در سطح روستاها و مناطق محروم پرداختند.

مسئول بسیج  سازندگی استان زنجان تصریح کرد: بسیج سازندگی  در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیلات با بهره کن به واحدهای کوچک و متوسط ارائه می دهد و تا پایان سال هم ۸۵ درصد تسهیلات جذب می شود.

کد مطلب 3890349

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