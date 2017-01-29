به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، «سیدرضا صالحی امیری» صبح امروز برای اولین بار از بخش‌ها و واحدهای این بنیاد بازدید کرده و با فعالیت‌هایی که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در دست اقدام است آشنا شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از معاونت‌های حمایت، نظارت و ارزشیابی، امور بین‌الملل، نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، پژوهش و معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بازدید کرد.

صالحی امیری با ابراز خوشحالی از این‌که اعضای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جوان و پرنشاط هستند، در بازدید از واحد پژوهش با آخرین آمارهای موجود در زمینه بازی از جمله وجود ۲۳ میلیون گیمر و بازی کردن میانگین ۷۹ دقیقه‌ای آن‌ها مطلع شد و گفت: در صورتی که این تعداد بازیکن و میانگین مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور قابل اثبات باشد باید گفت اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.

پس از اتمام بازدید؛ نشست مدیرعامل و هیئت مدیره‌ی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.