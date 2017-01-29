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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه با حضور در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از بخش‌های مختلف این بنیاد بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، «سیدرضا صالحی امیری» صبح امروز برای اولین بار از بخش‌ها و واحدهای این بنیاد بازدید کرده و با فعالیت‌هایی که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در دست اقدام است آشنا شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از معاونت‌های حمایت، نظارت و ارزشیابی، امور بین‌الملل، نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، پژوهش و معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بازدید کرد.

صالحی امیری با ابراز خوشحالی از این‌که اعضای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جوان و پرنشاط هستند، در بازدید از واحد پژوهش با آخرین آمارهای موجود در زمینه بازی از جمله وجود ۲۳ میلیون گیمر و بازی کردن میانگین ۷۹ دقیقه‌ای آن‌ها مطلع شد و گفت: در صورتی که این تعداد بازیکن و میانگین مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور قابل اثبات باشد باید گفت اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.

پس از اتمام بازدید؛ نشست مدیرعامل و هیئت مدیره‌ی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 3890441

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