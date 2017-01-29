معاون اجرایی رئیس جمهور وارد چابهار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در پی بارندگی های اخیر و وقوع سیلاب در جنوب استان سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز محمد شریعتمداری معاون اجرائی رئیس جمهور به همراه هئیتی از مسئولان کشوری جهت بررسی میزان خسارت ها و بازدید از مناطق سیل زده وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

طبق برنامه ریزی انجام شده، دستیار ویژه رئیس جمهور قرار است در این سفر از مناطق سیل زده دیدار کند و همچنین میزان خسارت سیل اخیر بررسی شود.

محمد شریعتمداری در بدو ورود در میان اصحاب رسانه هدف سفر خود را سرکشی به مناطق سیل زده و بررسی خسارت های وارد شده جهت گزارش به هیئت دولت عنوان کرد.

گفتنی است در پی بارندگی های هفته گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان و ایجاد رواناب و سیلاب علاوه بر خسارت های قابل توجهی که به بخش های کشاورزی و زیرساخت این منطقه وارد شد تعدادی از واحد های مسکونی نیز خسارت دیده است.