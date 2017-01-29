جایگاه ویژه اشراف فرماندهی در نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی پلیس بوشهر، سردار علی اصغر نخعی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر در جمع مسئولان انتظامی با اشاره به اهداف و برنامه های ناجا و تاکیدات فرمانده معظم کل قوا در خصوص اشرافیت فرماندهی در نیروهای مسلح و ناجا گفت: در نیروی انتظامی در بحث ساختار اشراف فرماندهی نسبت به سایر نیروهای دیگر خوشبختانه از وضعیت بهتری برخوردار هستیم.

وی بیان کرد: هیچ کدام از نیروهای مسلح به اندازه ناجا این حجم کار و ماموریت های مختلف را ندارد، که در حال حاضر با همت فرماندهان و عنایت خداوند، موضوع اشراف فرماندهی در نیروی انتظامی یک روال مطلوبی پیدا کرده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: اشراف در نیروهای مسلح به طور خلاصه رصد و پایش عملکرد سازمان، مدیریت، ساختار نیروها و برنامه ها را تشکیل می دهد.

سردار نخعی تصریح کرد: با ارزیابی‌هایی که بنده و همکارانم از یگان‌ها و معاونت‌های مختلف فرماندهی انتظامی استان بوشهر داشته‌ایم، وضعیت مطلوب و خوبی در سطح استان برقرار است.

رئیس دبیرخانه اشراف فرماندهی ناجا در ادامه گفت: فرماندهان و مدیران نسبت به اقدامات و فعالیت های انجام شده در زیر مجموعه خود توجه بیشتری داشته و در پایان هر فصل به نتایج عملکرد یگان خود هم اهمیت داده و برآن نظارت کنند.

این مقام مسئول گفت: در بازرسی‌ها و بازدیدها پاسخ های مناسب و به جا نشانگر اشراف و تسلط فرمانده و مسئول آن قسمت نسبت به زیرمجموعه خود است؛ وقتی اطلاعات ما ناقص باشد نمی توانیم اشرافیت درستی از زیرمجموعه خود داشته باشیم.

سردار حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد و نحوه مدیریت و اشراف فرماندهی انتظامی استان ارائه داد.