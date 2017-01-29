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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

فیلم/ نسل جدید غذاساز به راحتی غذا می پزد

فیلم/ نسل جدید غذاساز به راحتی غذا می پزد

نسل جدید غذاسازها تمام کارهای آشپزخانه را انجام می دهد و براساس دستور غذاهای موجود در حافظه خود غذا می پزد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، ۴۰ سال قبل مهندسان آلمانی دستگاه غذاسازی ساختند که چند فعالیت مختلف را باهم انجام می داد. اکنون نسل پنجم آن وارد بازار شده که قابلیت های جالبی دارد. این دستگاه برنامه دستور خاصی را درون خود دارد که می توان با تنظیم دستگاه روی دستور غذایی مورد نظر آن را به راحتی آماده کرد.  

 این دستگاه قابلیت های مختلفی دارد. به عبارت دیگر قابلیت وزن کردن مواد غذایی، خرد کردن، مخلوط کردن، بریدن و پختن را دارد.

 همچنین می توان با آن خمیر نان درست کرد و حتی به بخارپز نیز تبدیل می شود.

کد مطلب 3890885

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