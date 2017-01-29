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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح کرد:

ارائه گزارش خسارت های سیل جنوب سیستان و بلوچستان به هئیت دولت

ارائه گزارش خسارت های سیل جنوب سیستان و بلوچستان به هئیت دولت

زاهدان _ معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: گزارش خسارت ها و مشکلات ناشی از سیل جنوب استان سیستان و بلوچستان به هیئت دولت ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، محمد شریعتمداری با اشاره به بازدید جمعی از مسئولان وزارتخانه های متولی به نمایندگی از هیئت دولت از مناطق گرفتار در سیلاب جنوب بلوچستان طی چند روز گذشته اظهار داشت: مجموعه خسارت احتمالی از سوی این تیم مورد بررسی قرار گرفت که امروز در نشستی با حضور استاندار نهایی  می شود.

وی ضمن تاکید بر جبران و کاهش خسارتهای سیل افزود: باید قدردان نذورات آسمانی باشیم چون با اعمال مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آبی می توان از این نعمت الهی در جهت آینده بهتر و رونق فعالیت های کشاورزی و دامداری  استفاده کرد.

دستیار ویژه و معاون اجرایی رئیس جمهور که به منظور بازدید از مناطق سیل زده به جنوب بلوچستان سفر کرده، در ادامه از روند اجرایی پل ملوران در جاده نیکشهر- بنت بازدید کرد.

گفتنی است پل ملوران بطول ۱۳۵ متر از روی رودخانه ملوران عبور می کند و دارای ۶ دهانه ۲۲ متری است که برای تکمیل و بهره برداری از این پل که تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 3891036

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