صادرات برق اقتصادی است/ گاز باید در خدمت صادرات برق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی ایران با برخی از کشورهای همسایه به طور همزمان قراردادهای صادرات گاز طبیعی و برق امضا کرده به طوری‌که قراردادهایی برای فروش همزمان گاز و برق با پاکستان، ترکیه و عراق در دست اجرا داریم.

در این بین برخی از تحلیلگران اقتصاد انرژی، صادرات همزمان برق و گاز طبیعی را رقابتی مخرب برای بازارهای هدف انرژی ایران می‌دانند و اعتقاد دارند باید بین وزارت نفت و نیرو برای صادرات برق و گاز طبیعی به کشورهای همسایه هماهنگی وجود داشته باشد.

حمید چیت‌چیان در گفتگو با مهر درباره هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو به منظور صادرات همزمان برق و گاز طبیعی به کشورهای همسایه، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در دو مورد بر روی صادرات برق تاکید کرده‌اند.

وزیر نیرو با اعلام اینکه بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکلیف صادرات برق ایران هم روشن است، تصریح کرد: از نظر کارشناسی هم اعتقاد داریم هر چه گاز طبیعی را به سایر محصولات همچون پتروشیمی، برق تبدیل کنیم و یا در مسیر تولید فولاد، آلمینیوم و ... استفاده کنیم قطعا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سیاست ایران هم در جهت صادرات برق است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت‌های متعدد منطقه‌ای برای صادرات این حامل انرژی پاک به کشورهای همسایه است.

از سوی دیگر «بهرام نظام‌ الملکی» معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو هم اخیرا در گفتگو با سایت وزارت نیرو در تشریح مزیت‌های صادرات برق به جای گاز طبیعی، گفته است: مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتی کشور در سال‌های اخیر در کشور و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گاز در مقایسه با قیمت برق وابستگی بیشتری به قیمت جهانی نفت دارد و درنتیجه درآمدهای حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهای صادرات گاز است.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار، تصریح کرده است: بر این اساس قیمت گاز صادراتی کشور از ۴۵ سنت در هر متر مکعب به ۲۵ سنت (حدود ۴۴ درصد) کاهش یافته و این در حالی است که قیمت برق صادراتی به عراق به عنوان بزرگ‌ترین خریدار برق کشور از ۱۲ سنت در هر کیلووات ساعت به ۱۰ سنت کاهش یافته است، گزارش‌های بین المللی هم وابستگی بیشتر قیمت گاز طبیعی به نفت را تأیید می‌کند.

وی، تاکید کرده است: با توجه به پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر مراجع بین‌المللی پائین بودن نرخ نفت و گاز برای سال‌های آینده نیز وجود دارد، ثبات و پایداری درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بیشتر این بخش در مقایسه با صادرات گاز طبیعی، باید بر ضرورت و نقش صادرات برق بیشتر از گذشته تاکید کرد.