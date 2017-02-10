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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نیروگاه‌های برق ایران CNG سوز می‌شوند/ اجرای اولین پروژه آغاز شد

نیروگاه‌های برق ایران CNG سوز می‌شوند/ اجرای اولین پروژه آغاز شد

یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح گازرسانی به برخی از نیروگاه‌های برق ایران به روش CNG، گفت: اجرای اولین طرح گازرسانی نیروگاه‌ها به روش CNG آغاز شده است.

سعید مومنی در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات طرح گازرسانی به برخی از نیروگاه‌های برق ایران به روش CNG، گفت: اجرای اولین طرح گازرسانی به نیروگاه‌ها به روش CNG در نیروگاه برق چابهار آغاز شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه با اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق CNG بدون ساخت خطوط لوله به طور متوسط روزانه ۲ تا ۲.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل این واحد نیروگاهی در جنوب شرق ایران خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در روش گازرسانی به نیروگاه‌ها از مسیر CNG گاز طبیعی پس از فشرده سازی از طریق تریلرها به ایستگاه‌های تغدیه (ایستگاه‌های گازی به اصطلاح مادر و دختر) انجام خواهد شد، اظهار داشت: در این روش جدید در اطراف نیروگاه‌ها مخازن ویزه ذخیره سازی گاز پیش بینی شده است.

مومنی با اعلام اینکه این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و برای نخستین بار در صنعت گاز ایران انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش در کنار تامین گاز نیروگاه‌ها در هزینه طراحی، ساخت و بهره‌برداری از خطوط لوله گاز هم صرفه‌جویی مالی قابل توجهی حاصل خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم پیشتر در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر استفاده از روش CNG به منظور گازرسانی به مناطق دور افتاده کشور، گفته است: این روش فرصت مناسبی است تا مردم این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

کد مطلب 3902993

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    نظرات

    • یعنی از سال اینده GB ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یعنی از سال اینده تا یک برف بیاد و مصرف گاز بالا بره علاوه بر این که گاز قطع میشه .برق هم قطع میشه .خدا کنه دو گانه سوز بمونه .

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