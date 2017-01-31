۱۲۰دستگاه اتوبوس به زائران ورامینی حرم امام خدمت رسانی می کنند

حسن خوانساریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات سازمان اتوبوسرانی ورامین برای برگزاری هر چه باشکوهتر ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: همزمان با روز دوازدهم بهمن ماه، صدها شهروند ورامینی به صورت رایگان به مرقد مطهر امام راحل اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین افزود: گروه ها و اقشار مختلف شهرستان ورامین در ایام الله دهه مبارک فجر به صورت رایگان به حرم مطهر امام راحل اعزام می شوند.

وی با اشاره به این نکته که ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام مردم ورامین به مرقد امام راحل در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در ایام الله دهه مبارک فجر، شهروندان ورامینی با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس به مرقد امام خمینی(ره) اعزام و با آرمان های امام راحل تجدید میثاق می کنند.

خوانساریان گفت: مکاتبات لازم برای اعزام کارکنان ادارات و نهادهای مختلف و دانش آموزان و اقشار مختلف انجام شده و طی روزهای آینده نیز شاهد حضور مردم ورامین در حرم مطهر امام راحل خواهیم بود.