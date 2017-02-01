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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته برگزار می‌کند؛

نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک برگزار می شود

نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک برگزار می شود

هفتمین نشست تخصصی «مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک» از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست تخصصی «مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک» از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک توسط دبیرخانه این همایش مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور صاحب‌نظران این حوزه در شهر قم برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رمضان علی‌تبار به عنوان ارایه‌دهنده و حجت الاسلام محمدعلی اردستانی ودکترمحمود حکمت‌نیا نیز به عنوان ناقد حضور  خواهند داشت.

نشست تخصصی «مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک» از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک روز پنجشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 3894191
سارا فرجی

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