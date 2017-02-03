رژیم غذایی مدیترانه ای و پیشگیری از بیش فعالی

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق بر روی ۱۲۰ کودک در اسپانیا نشان می دهد افراد دارای وابستگی پایین به رژیم غذایی مدیترانه ای، هفت برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلال بیش فعالی هستند.

در مجموع، کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمتر میوه، سبزیجات و ماهی چرب می خورند و بیشتر غذاهای فست فودی مصرف می کنند.

اگرچه به گفته محققان کسی نمی داند ایا رژیم غذایی می تواند واقعاً موجب بروز مشکلات رفتاری و توجه مرتب با اختلال بیش فعالی شود یا نه.

ریچارد گالاگار، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یک احتمال این است که کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمتر از گزینه های غذایی سالم پیروی می کنند.»

مطالعات قبلی نشان داده اند اسیدهای چرب اُمگا-۳ می توانند به کاهش علائم اختلال بیش فعالی کمک کند و رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از چربی های سالمی است که از ماهی های چرب نظیر سالمون، خال مخالی و تن بدست می آید.

رژیم غذایی مدیترانه ای معمولا سرشار از میوه و سبزیجات، غلات کامل، لوبیا، چربی های سالم بدست آمده از روغن زیتون و مغزیجات آجیلی است.