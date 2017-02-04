به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، جیمز پترسون در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۵ (که از اول تابستان ۲۰۱۵ تا اول تابستان ۲۰۱۶ را در برگرفته) نویسنده‌ای شد که بیشترین کتاب‌های وی را کتاب دوستان به امانت ‌گرفته‌اند.

«دختر در قطار» نوشته پائولا هاوکینز نیز کتابی شد که بیش از همه در این سال به امانت گرفته شد.

کتاب‌های پترسون در این سال در مجموع بیش از دو میلیون بار از کتابخانه‌های بریتانیا به امانت گرفته شدند تا خوانده شوند.

در یک دهه اخیر کتاب‌های پترسون همیشه بیش از ۲۰ میلیون بار به امانت گرفته شده‌اند وهمین موجب شده تا او محبوب‌ترین نویسنده کتابخانه‌های بریتانیا باشد.

دیگر نویسندگانی که پس از او کتاب‌هایشان بیش از همه توسط کتابخوانان بریتانیا به امانت گرفته شده‌ شامل کاترین کاکسون، دانیل استیل، ژاکلین ویلسون، ژوزفین کاکس وآر. ای استاین بوده‌اند.

هاوکینز که کتاب «دختر در قطار» او از وقتی ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد بیش از دو میلیون و ۲۴۰ هزار نسخه فروش را در بریتانیا ثبت کرده، و بیش از ۱۴ میلیون پوند فروش کرده است، عنوان کتابی را کسب کرد که بیش از همه به امانت گرفته شد. ۷۲ هزار و ۸۲۷ نفر این کتاب را به امانت گرفتند تا بخوانند.

دو عنوان کتاب از لی چایلد با عنوان «شخصی» و «مرا بساز» عنوان کتاب‌های دوم و سوم از نظر امانت گرفته شدن را کسب کردند. دو عنوان از کتاب‌های «خاطرات یک بچه چلمن» نوشته جف کینی نیز در مکان چهارم و پنجم جای گرفتند. کتاب جدید هارپر لی نویسنده فقید با عنوان «برو یک نگهبان بگمار» نیز کتاب هفتم از این نظر شد.

در عین حال مری بری نیز عنوان نویسنده پرمخاطب‌ترین کتاب غیرداستانی در کتابخانه‌های بریتانیا را کسب کرد و کتاب «آشپری مری بری» بیش از ۱۴ هزار بار به امانت گرفته شد.

در میان کتاب‌های شنیداری نیز کتاب‌های روایت شده توسط دیوید ویلیامز پرمخاطب‌ترین بودند.