اسامی لواشک های تقلبی و غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی شرکت ها تولیدی و فرآورده های غذایی ترش مزه آنها را که به نام عمومی «لواشک و آلو ترش» شناخته می شوند را به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، غیر مجاز شناخته شده اند، اعلام کرد.

بنا براین گزارش تمبر آلوچه لواشک با نام تجاری دردانه، لواشک میوه ای ساخت شرکت پرهام صنعت با نام تجاری گل پسر، آلوچه شرکت صنایع غذایی پرهام با نام تجاری پرهام، برگه زردآلو وآلوچه با نام تجاری گل سان و آلبالو با نام تجاری رنگین مزبه علت نداشتن مجوزهای لازم غیر مجاز شمرده می شوند.

همچنین آلوچه زردآلو و خشکبار با نام تجاری هفت ستاره، آلوچه جنگلی با نام تجاری طلوع چاشنی تبریز، لواشک با طعم سیب و آلبالو با نام تجاری مامیشا، آلوچه محصول دشت سیبان با نام تجاری آی سا، آلوچه با نام تجاری باغ ترش، لواشک تولیدی آقای خلیل رحیمی با نام تجاری ترش و شیرین، مشمول محصولات غیر مجاز می گردند.

ترشک میوه ای نام تجاری ترشک تهران نیز به دلیل عدم داشتن مجوزهای قانونی لازم غیر مجاز شمرده می شود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه خود از مردم خواسته است در صورت مشاهده فرآورده های مذکور در سطح عرضه، مراتب را از طریق شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ به اطلاع این سازمان رساننده یا نزدیکترین معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی های سراسر کشور به خود را مطلع نمایند تا نسبت به جمع آوری آنها از سطح عرضه اقدامات لازم صورت گیرد.