کسانی که روادید معتبر دارند، فعلاً می‌ توانند به آمریکا سفر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد افرادی که دارای گذرنامه های معتبر هستند، می توانند به آمریکا وارد شوند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که به پیروی از دستور قاضی فدرال مبنی بر لغو موقت دستور مهاجرتی «دونالد ترامپ» صادر شده؛ آمده است: ما دستور لغو موقت گذرنامه ها را ابطال کرده ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: کسانی که روادید آن‌ ها به صورت فیزیکی باطل نشده، درصورتی که روادیدشان به هر نحو ممکن معتبر مانده باشد می توانند به آمریکا سفر کنند.

همچنین، شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» نیز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که به دنبال حکم صادره از سوی قاضی فدرال مبنی بر لغو دستور رئیس جمهور جدید، تمامی اقداماتی که در راستای تحقق دستور اجرائی «دونالد ترامپ» در خصوص ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا به انجام می رسید؛ لغو می گردند.

لازم به ذکر است، یکی از قضات ایالت «واشنگتن» آمریکا با صدور حکمی، سیاست مهاجرتی ترامپ را به چالش کشید و آن را علیرغم اعتراض کاخ سفید، به طور موقت تعلیق کرده بود.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرده بود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا نیز ساعاتی پیش با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که حکم یکی از قضّات فدرال پیرامون نقض دستور خود را لغو خواهد کرد.

در پیام توئیتری ترامپ در این باره آمده بود: حکم این قاضی که مانع از اجرای قانون در کشور ما شده است مضحک بوده و لغو خواهد شد.