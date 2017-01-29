  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۱

در ادامه اقدام قاضی نیویورک صورت گرفت:

قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند

قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند

در پی دستور مهاجرتی ترامپ در خصوص منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا، قضات دادگاه های ماساچوست، ویرجینیا و واشنگتن نیز حکم به لغو دستور ترامپ دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قضات دادگاه های سه ایالت آمریکا به دنبال رای صادر شده از سوی قاضی دادگاه نیویورک در خصوص عدم استرداد آن دسته از اتباع کشورهایی که ترامپ دستور منع ورود آنها به آمریکا را صادر کرده، حکم تعلیق دستور ترامپ در این خصوص را صادر کردند.

بر اساس این گزارش، قضات دادگاه های ایالات ماساچوست، ویرجینیا و واشنگتن احکام تعلیق اجرای دستور ترامپ را در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه به وقت آمریکا صادر کردند.

گفتنی است در پی صدور رای قاضی «آن دانللی» در خصوص تعلیق حکم استرداد دو شهروند عراقی که به تازگی وارد آمریکا شده اند، وزارت کشور آمریکا با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که با رای دادگاه موافقت خواهد کرد.

تاکنون بسیاری از کشورهای اروپایی، دانشمندان آمریکایی و حتی شهروندان انگلیس نسبت به صدور چنین حکمی از سوی ترامپ اعتراض کرده اند.

کد مطلب 3891302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها