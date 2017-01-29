قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قضات دادگاه های سه ایالت آمریکا به دنبال رای صادر شده از سوی قاضی دادگاه نیویورک در خصوص عدم استرداد آن دسته از اتباع کشورهایی که ترامپ دستور منع ورود آنها به آمریکا را صادر کرده، حکم تعلیق دستور ترامپ در این خصوص را صادر کردند.

بر اساس این گزارش، قضات دادگاه های ایالات ماساچوست، ویرجینیا و واشنگتن احکام تعلیق اجرای دستور ترامپ را در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه به وقت آمریکا صادر کردند.

گفتنی است در پی صدور رای قاضی «آن دانللی» در خصوص تعلیق حکم استرداد دو شهروند عراقی که به تازگی وارد آمریکا شده اند، وزارت کشور آمریکا با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که با رای دادگاه موافقت خواهد کرد.

تاکنون بسیاری از کشورهای اروپایی، دانشمندان آمریکایی و حتی شهروندان انگلیس نسبت به صدور چنین حکمی از سوی ترامپ اعتراض کرده اند.