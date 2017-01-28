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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۳:۵۸

به بهانه مقابله با تروریسم؛

«ترامپ» دستور تدابیر سختگیرانه برای مهاجرت مسلمانان را امضا کرد

«ترامپ» دستور تدابیر سختگیرانه برای مهاجرت مسلمانان را امضا کرد

رئیس جمهور آمریکا یک دستور اجرایی را به امضا رساند که هدف آن، وضع «تدابیر سختگیرانه» برای کاستن از نرخ مهاجرت و پذیرش پناهجویان از برخی از کشورهای مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک دستور اجرایی را به امضاء رساند که به زعم وی، «تدابیر سختگیرانه ای» را برای ممانعت از ورود تروریستهای خارجی به داخل آمریکا وضع می نماید.

«دونالد ترامپ» در مراسم ادای سوگند «جیمز ماتیس» وزیر دفاع این کشور در ارتباط با امضای این دستور اجرایی (executive order) گفت که «در حال وضع تدابیری جدید برای بررسی دقیقِ سوابق متقاضیان روادید است که هدف از آن، ممانعت از ورود تروریستهای اسلام گرای افراطی به خاک آمریکا است».

ترامپ همچنین با امضای یک دستور اجرایی دیگر با عنوان «بازسازی نیروهای مسلح آمریکا» خواهان توسعه و تدوین طرحی برای [بکارگیری] هواپیما، کشتی، منابع و تجهیزات جدید برای ارتش این کشور شد.

گفتنی است که اقدام اجرایی (executive actions) غیررسمی بوده و برای تشریح تدابیر و اقداماتی بکار می رود که رئیس جمهور خواهان تحقق یافتن آنها از طریق کنگره و یا دولت است؛ در حالیکه دستور اجرایی (executive order) به لحاظ قانونی الزام آور هستند.

کد مطلب 3889089

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