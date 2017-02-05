فراخوان شهرداری تهران برای خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام گیل آبادی با تاکید بر اینکه نحوه ارائه آرم طرح ترافیک سال ۹۶ به خبرنگاران همچون سال های گذشته خواهد بود، بیان کرد: طی هفته جاری سهمیه رسانه ها و خبرگزاری ها به آنها ابلاغ می شود و مدیران مسئول طی زمان مقرر شده مهلت دارند نسبت به ارایه لیست رسانه شان به سازمان حمل و نقل و ترافیک در نوبت دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای سال آتی قرار گیرند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان اینکه روند دریافت آرم طرح ترافیک خبرنگاران کما فی السابق از طریق مرکز ارتباطات شهرداری تهران انجام می شود، گفت: پس از ابلاغ سهمیه و تایید لیست ارایه شده از سوی رسانه ها آن دسته از خبرنگاران رسانه های گروهی، مطبوعات، خبرگزاری ها و روزنامه ها که به هر دلیلی در سهمیه رسانه متبوعشان لحاظ نشده اند، می توانند از طریق مراجعه به مرکز ارتباطات شهرداری تهران و پس از احراز هویت و تایید خبرنگار بودنشان، پیگیر آرم خود شوند.

وی تاکید کرد: فلسفه ایجاد محدوده طرح ترافیک، تردد کمتر به مناطقی است که آلودگی هوا در آنها بیشتر است، اما متاسفانه هر سال بر تعداد درخواست کنندگان آرم طرح ترافیک برای ورود به محدوده تعیین شده افزوده می شود، لذا قشر فهیم خبرنگار در نظر داشته باشند که با توجه به اینکه تعداد آرم ها محدود بوده و تقاضا بسیار زیاد است، تلاش می شود، آن دسته از خبرنگارانی که خبرنگار بودنشان محرز شود و لزوما برای تهیه عکس و خبر از خودروی شخصی استفاده می کنند، از امتیاز دریافت آرم طرح ترافیک بهرمند شوند.

به گفته وی رسانه هایی که برای پوشش اخبار و رویدادهای خبری، سرویس و وسیله نقلیه در اختیار خبرنگاران قرار می دهند از اولویت پایین تری برای دریافت آرم برخوردار خواهند بود.

مشاور شهردار تهران گفت: بدیهی است خبرنگاران در وهله نخست باید از طریق سهمیه رسانه مربوطه شان نسبت به دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کنند، چنانچه به هر دلیلی موفق به دریافت آرم طرح ترافیک نشدند و یا اسامی آنها در سهمیه ارگان متبوعه شان لحاظ نشد، می توانند از روز دوشنبه ۱۸ تا ۳۰ بهمن ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۴ به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران واقع در خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به میرداماد، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۵ مراجعه کنند.