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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

موسوی:

تشکیل جبهه مردمی، آرزوی سالیان طولانی بدنه انقلابی بود

تشکیل جبهه مردمی، آرزوی سالیان طولانی بدنه انقلابی بود

دبیر کمیته رسانه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تشکیل جبهه مردمی، حرکت و گام مشارکتی است که آرزوی سالیان طولانی و متمادی بدنه انقلابی و وحدت‌بخش جامعه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین موسوی دبیر کمیته رسانه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی صبح امروز در نخستین نشست این کمیته ضمن تبریک و گرامیداشت دهه فجر و یاد و خاطره حضرت امام(ره)  اظهار داشت: تشکیل جبهه مردمی،  حرکت و گام مشارکتی است که آرزوی سالیان طولانی و متمادی بدنه انقلابی و وحدت‌بخش جامعه بود.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته و آزمون های مختلف، جبهه انقلاب با سازوکارهای متفاوتی در این عرصه حضور پیدا کرده که در جریان روندهای سیاسی به انحاء مختلف ائتلاف های موقتی شکل گرفته که مشارکت مردم‌سالارانه در آن وجود نداشته و این امر باعث انحلال و یا شکست آن ها شده است.

موسوی افزود: جمعی از نیروهای با تدبیر،  رایزنی هایی را درباره تشکیل این جبهه آغاز کردند که مبنای آن تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب بود و از اقشار، گروه ها و بدنه نیروهای انقلابی در آن حضور دارند.

کد مطلب 3897680

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