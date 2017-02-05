حرکت رو به جلوی خراسان جنوبی در حوزه سلامت/افتتاح ۴ پروژه درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: حرکت روبه جلوی دانشگاه علوم پزشکی به دلیل کمبود اعتبارات متوقف نخواهد شد.

وی بر تعامل و همکاری بین دستگاه ها و وزارتخانه ای برای ارتقاء سلامت مردم استان تاکید کرد و افزود: علی رغم مطالباتی که دانشگاه از بیمه ها دارد اما نهایت همکاری را برای افزایش شاخص های سلامت مردم داشته ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: اگر حمایت دانشگاه علوم پزشکی نبود بیمارستان میلاد تامین اجتماعی راه اندازی و افتتاح نمی شد.

وی بیان کرد: اگر چه علوم پزشکی استان مطالبه میلیاردی از تامین اجتماعی دارد اما تمام سعی خود را داشته ایم تا با در اختیار گذاشتن متخصصین زمینه ارائه خدمت به مردم را فراهم کند.

قائمی با اشاره به راه اندازی سلامتکده طب سنتی در بیرجند با حضور وزیر بهداشت طی سال جاری گفت: از ابتدای راه اندازی این سلامت کده دو هزار نفر در این مرکز توسط متخصیص حوزه طب سلامت ویزیت شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: در برنامه داریم در آینده نزدیک مجوز راه اندازی دانشکده طب سنتی را برای استان اخذ کنیم.

قائمی از بهره برداری از چهار پروژه بزرگ حوزه سلامت استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و افزود: بیمارستان رازی بیرجند، بیمارستان قاین، و فردوس و مرکز رادیو تراپی استان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.