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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

ارائه تسهیلات به ۲۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی

ارائه تسهیلات به ۲۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی

آمل - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کارگروه ستاد تسهیل موفق به دریافت تسهیلات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا شامگاه یک‌شنبه در بازدید از شرکت فولادین ذوب آمل بابیان اینکه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۰ هزار واحد صنعتی، تسهیلات دریافت کردند، افزود: ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در دو بخش کارگروه تسهیل و رفع موانع پرداخت شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات داخلی بود، گفت: پیش‌بینی کرده بودیم که در ابتدا واحدهای صنعتی و معدنی را از تسهیلات بهره‌مند کنیم وبا توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به بخش کشاورزی هم اعتبارات تعلق گرفت.

صالحی نیا بابیان اینکه استان مازندران پیشرو در پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید نسبت به استان‌های دیگر است، ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلان کشور خواسته ما از دیگر استان‌ها در این طرح، فعالیت خوب است و باید در حد توان خود از ظرفیت‌های این طرح استفاده کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ورود خودروسازهای خارجی به کشور گفت: پژو و ایران‌خودرو به‌صورت مشترک، شرکتی تشکیل دادند که تا یک ماه آینده، اولین خط تولید به بهره‌برداری خواهد رسید.

صالحی نیا ادامه داد: شرکت‌های دیگری هم در حال مذاکره و عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی هستند تا کار خود را در ایران شروع کنند.

کد مطلب 3898143

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