تاریخ رو به تغییر است/ آمریکا و برگزیت را الگو قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «مارین لوپن» رهبر افراطی حزب جبهه ملی فرانسه در تازه ترین سخنرانی انتخاباتی خود، ضمن تمجید از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از برگزیت (جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا) به عنوان الگویی برای رای دهندگان فرانسوی نام برد.

کمتر از سه ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، لوپن در جمع حدود ۴ هزار نفر از طرفدارانش که در شهر «لیون» گرد آمده بودند، سخنرانی مهمی داشت که در آن با صدایی بلند گفت: «غیر ممکن ناگهان ممکن شد».

این عبارت کنایه ای بود به نتیجه غیرمنتظره ای که از همه پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به دست آمد و خلاف ادعای نظرسنجی هایی را که در این زمینه انجام گرفته بود، اثبات کرد.

لوپن ادامه داد: دیگر کشورها راه را به ما نشان دادند. بیداری آن ملت ها پدیده ای تاریخی است و نشان از پایان یک دوره دارد. بادهای تاریخ جهت وزش خود را تغییر داده اند.

در عین حال، وی که رهبری جریان مخالف با تداوم حضور در اتحادیه اروپا را به عهده دارد، وعده داد که در صورت پیروزی، در شش ماه نخست ریاست جمهوری، همه پرسی برای خروج فرانسه از این اتحادیه تدارک ببیند.

گفتنی است که طبق نظرسنجی ها، لوپن ۴۸ ساله از توانایی عبور از مرحله مقدماتی انتخابات عمومی که در ۲۳ ماه میلادی آوریل برگزار می شود، برخوردار است حال آنکه وی احتمالا در دور دوم که در تاریخ هفت ماه مِی برگزار می شود، میدان را به رقیبش صرف نظر از آنکه از کدام حزب باشد، واگذار خواهد کرد.

البته با توجه به اینکه برگزیت و انتخابات آمریکا، اعتبار موسسات نظرسنجی را تا حد زیادی زیر سوال برده اند، رعایت شرط احتیاط در پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امری معقول به نظر می آید.

لوپن در عین حال، گلوبالیسم و مهاجرت را شیاطینی دوقلو لقب داد و آنها را عامل نگون بختی و تخریب هویت فرانسه توصیف کرد.

به عقیده وی، گلوبالیسم پدیده ای است که در یک سوی آن مهاجرت و در سوی دیگر ریاضت اقتصادی، جای گرفته است.

وی در نهایت در سخنانی که بی شباهت به اظهارات ترامپ نیست، گفت: هیچ یک از آنهایی که به صورت غیر قانونی وارد فرانسه شده اند، نه اقامت می گیرند و نه حق شهروندی دریافت می کنند.

وی همچنین مدعی شد: مهاجرین بذر اسلام افراطی را در فرانسه می کارند!