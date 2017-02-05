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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱

لوپن: جهانی سازی هویت فرانسه را نابود کرده است

«مارین لوپن» نامزد راست گرایان تندرو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه اعلام کرد: جهانی سازی هویت فرانسوی را نابود کرده است.

کد مطلب 3898021

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