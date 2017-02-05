https://mehrnews.com/xH8wt ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱ کد مطلب 3898021 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱ لوپن: جهانی سازی هویت فرانسه را نابود کرده است «مارین لوپن» نامزد راست گرایان تندرو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه اعلام کرد: جهانی سازی هویت فرانسوی را نابود کرده است. کد مطلب 3898021 کپی شد مطالب مرتبط الیزه «لوپن» را به خود راه نمی دهد/«ماکرون» پیروز انتخابات فرانسه نامزدهای چپِ انتخابات فرانسه از اتحاد می گویند تاریخ رو به تغییر است/ آمریکا و برگزیت را الگو قرار دهیم برچسبها فرانسه مارین لوپن انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه
نظر شما