هشتاد و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتاد و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات مطالبی همچون؛ امـکان یا عدم امکان تسّری قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت نوشته ابراهیم کلانتری، معیـار علـم دینـی با تأکیـد بر عـلوم انسـانی اسلامی(از منظر علامه طباطبایی) نوشته رمضان علی‌تبار فیروزجایی و معناشناسی شلایرماخر و مبانی اندیشه‌های آن نوشته مسعود فیاضی درج شده است.

همچنین، تبیین جایگاه (فطرت) در خداشناسـی دکارت و نسبت آن با برهان فطرت در اندیشه اسلامی نوشته مهدی گنجور، ناصر مؤمنی، محمدبیدهندی، نجـات اکثریت و انحصـار حقانیـت کامـل در یک دیـن(بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجـه بـه مبانـی فلسفـی و عقـلانـی) نوشته مریـم پوررضاقلی، علیرضا قائمی‌نیا ـ علی‌اله بداشتی ـ مهدی فرمانیان، مبانی الهـیات وجودگرا در تفکـر مک‌کـواری نوشته مهـدی عباس‌زاده، بـراهیـن تغییـرنـاپذیـری خـداونـد در الهـیات اسلامـی نوشته سعیـد متقـی‌فر، حسـن محمدی احمدآبادی و جایگاه قوه عملی در سعادت انسان در پرتو آیات قرآن نوشته نجف یزدانی در این شماره از قبسات به چشم می خورد.