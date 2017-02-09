چین در رتبه نخست اقتصاد جهانی/رتبه هفدهم به ایران می رسد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، «پرایس واتر هاوس کوپرز» شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای مشاوره مالی و نیز یکی از ۴ شرکت بزرگ حسابرسی در دنیا، رشد تولید ناخالص داخلی کشورها را بر اساس شاخص اقتصادی «برابری قدرت خرید» که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول های مختلف بکار می رود، تا سال سه دهه آینده میلادی پیش بینی کرده است که در این میان ایران هم در رتبه بندی این موسسه که ۳۲ کشور مهم جهان را در بر می گیرد، دیده می شود.

همچنین طبق گزارش این موسسه که تحت عنوان «چشم انداز بلندمدت» نام دارد، پیش بینی می شود تا سه دهه آینده، چین گوی سبقت را در حوزه اقتصاد جهانی از آمریکا برباید و ایالات متحده در جایگاه دوم جهان قرار گیرد.

بر همین اساس، «پرایس واتر هاوس کوپرز» پیش بینی کرد تا سال ۲۰۳۰ میلادی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست دهد و تا سال ۲۰۵۰ میلادی، چین فاصله خود را با آمریکا به طرز قابل توجهی افزایش دهد؛ این در حالی است که پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، به ۵۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار، هند به بیش از ۴۴ تریلیون دلار و آمریکا هم به ۳۴ تریلیون و یکصد میلیار دلار برسد.

همچنین «پرایس واتر هاوس کوپرز» برآورد کرده که روسیه تا سال ۲۰۵۰ میلادی در حوزه اقتصادی، در منطقه اروپا پیشگام شود و با تولید ناخالص داخلی ۷ تریلیون دلار، در صدر قرار گیرد و کشورهای آلمان، انگلیس و ایتالیا در پشت سر روسیه جای گیرند.

البته بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی متعلق به اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه و همچنین برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه با میانگین رشد تقریبا ۳.۵ درصد تا ۳۴ سال آینده خواهد بود؛ این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی گروه جی ۷ یعنی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا ۱.۶ درصد برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، ۱۰ کشور پیشگام جهان در رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۶ میلادی، به ترتیب چین، آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، اندونزی، انگلیس و فرانسه است؛ این در حالی است که پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که ۱۰ کشور برتر جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی از نظر رشد تولید ناخالص داخلی، بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به ترتیب عبارتند از چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک، ژاپن، آلمان و انگلیس است.

بر همین اساس پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۶، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ میلادی به ترتیب در جایگاه هیجدهم، شانزدهم و هفدهم جهان باشد.