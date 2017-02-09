نخستین قرارداد هوایی بین ایران و ایرلند امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده گفت: صبح روز چهارشنبه برای اولین بار، قرارداد همکاری فی مابین ایران و ایرلند به امضای محمدجواد تقوایی، معاون استاندارد پرواز و رالف جیمز، مدیرکل مقررات و ایمنی پرواز ایرلند رسید.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با امضای این قرارداد، مسئولیت های کشور ثبت کننده وسایل پرنده (ایرلند) به کشور بهره بردار (ایران) در محدوده ضمائم ۶، ۱ و ۸ از پیمان شیکاگو مبنی بر نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و صدور گواهینامه پرسنل فنی و عملیاتی (کروی پرواز) و گواهینامه های وسیله پرنده در ایران منتقل می شود.

جعفرزاده با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ و صاحب نام دنیا، طرف قرارداد با ایرلند هستند گفت: در چارچوب این قرارداد همکاری، زمینه بهره برداری و عملیات پروازی از ناوگان ثبت اروپایی، توسط شرکت های ایرانی ایجاد شده و بدین ترتیب، شرکت های هواپیمایی ایرانی می توانند متناسب با شرایط و دامنه فعالیت خود، قراردادهای همکاری یا بهره برداری با شرکت های هواپیمایی یا اجاره دهنده ایرلندی منعقد کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از آنجایی که یک شرکت هواپیمایی ایرانی، زمینه اجاره ۷ فروند هواپیمای ایرباس۳۲۰neo (اجاره به شرط تملیک) را در دستور کار قرار داده است به محض به ثبت رسیدن این هواپیماها توسط هواپیمایی کشوری ایرلند و ورود هواپیمای مذکور به ایران، مفاد این قرارداد برای این هواپیماها قابل اجرا خواهد بود.