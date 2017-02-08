وزرای دفاع ترکیه و عربستان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزرای دفاع ترکیه و عربستان روز چهارشنبه در ریاض با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان و «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه در پایتخت عربستان به رایزنی پرداختند.

خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که در این دیدار همکاری های دو کشور بویژه در زمینه دفاعی و راهکارهای توسعه همکاری نظامی علی الخصوص در بخش صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین تحولات اوضاع خاورمیانه و آنچه خبرگزاری عربستان از آن تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریسم یاد کرده است را مورد بحث قرار دادند.