  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۲۱

در ریاض؛

وزرای دفاع ترکیه و عربستان دیدار کردند

وزرای دفاع ترکیه و عربستان دیدار کردند

وزرای دفاع ترکیه و عربستان روز چهارشنبه در ریاض دیدار کرده و به گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزرای دفاع ترکیه و عربستان روز چهارشنبه در ریاض با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان و «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه در پایتخت عربستان به رایزنی پرداختند.

خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که در این دیدار همکاری های دو کشور بویژه در زمینه دفاعی و راهکارهای توسعه همکاری نظامی علی الخصوص در بخش صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین تحولات اوضاع خاورمیانه و آنچه خبرگزاری عربستان از آن تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریسم یاد کرده است را مورد بحث قرار دادند.

کد مطلب 3901841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها