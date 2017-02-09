حضور ۳۶ کشور در رزمایش دریایی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، ناوهای جنگی ۳۶ کشور دنیا برای حضور در رزمایش دریایی پنج روزه وارد آبهای پاکستان شده اند.

این رزمایش دریایی از ۱۰ تا ۱۴ فوریه (۲۲ تا ۲۶ بهمن ماه) در آبهای بندر کراچی به انجام رزمایش دریایی خواهند پرداخت.

ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا، روسیه، چین نیز در این رزمایش پنج روزه دریایی حضور خواهند داشت.

«عارف الله حسینی» از فرماندهان ارشد نیروی دریایی پاکستان اعلام کرده است که نیروی دریایی پاکستان با حضور نیروی دریایی آمریکا، روسیه و چین رزمایش منطقه ای برگزار می کند.

وی در ادامه افزوده است که هدف از برگزاری این رزمایش دریایی، افزایش توان دفاعی و رزمی و نیز استفاده از تجارب نیروی دریایی دیگر کشورها است.