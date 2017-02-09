نرخ تورم تک رقمی می شود/رقابت های انتخاباتی صلح طلبانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در جلسه مشترک شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: خرسندم که در ایام پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی در استانی حضور پیدا کرده ام که آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از ارکان پیروزی انقلاب اسلامی در این دیار رشد و نمو یافته است.

لاریجانی گفت: اکنون زمان کار و تلاش است و اگر فضای کشور به سمت تلاش مجاهدانه برای آبادانی کشور سوق پیدا کند به نفع مردم و کشور است.

اکنون وقت سایش های سیاسی نیست

وی ادامه داد: اکنون وقت سایش های سیاسی نیست و تلاش مسئولان باید به سمت هم افزایی باشد و این فکر خوبی است که تلاش مسئولان استان کرمان در این جهت بوده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه استان کرمان از دورنمای خوبی برخوردار است، افزود: با ایده های استاندار کرمان موافقم؛ در کشور زیرساخت های خوبی بعد از انقلاب به وجود آمده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سرمایه گذاری های موثری در روستاها در حوزه های برق، آب، مخابرات، اینترنت و راه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به بیش از ۹۰ روستای کشور انجام شده است، افزود: سرمایه گذاری های انجام شده در امور زیربنایی تولید فولاد و مس باعث پویش کشور شده است.

لاریجانی از افزایش تعداد دانشجویان و اساتید دانشگاهی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر چهار میلیون دانشجو و ۷۰ هزار استاد در دانشگاه های کشور حضور دارند که نشان از جهش علمی ایران دارد.

وی ادامه داد: جهش های خوبی بعد از انقلاب در کشور صورت گرفته به گونه ای که شاهد افزایش چهار هزار و ۸۱۶ درصدی در زمینه فولاد، هزار و ۹۲۷ درصدی در زمینه آلومینیوم، ۸۷۵ درصدی در زمینه سیمان، ۶۶ هزار و ۵۶۶ درصدی در زمینه مس و شش هزار و ۸۲۸ درصدی در زمینه سرب هستیم.

لاریجانی اقدامات انجام شده در امور زیربنایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حوزه آزادراه ها ۷۹۵ درصد رشد و بزرگراه ها دو هزار و ۷۶۸ درصد رشد داشته ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان هم گام های خوبی برداشته شده و اکنون بیمه سلامت در کشور فراگیر شده است.

وی با اشاره به اینکه جهش های خوبی در زمینه تربیت نیروهای انسانی و زیربنایی در کشور شاهد هستیم، افزود: البته وجود نواقص و مشکلاتی مانند تورم و بیکاری برای کشور آزاردهنده بوده و مشکل عدم رقابت پذیری هم در کشور وجود دارد.

تنزل ۲ درجه ای رتبه رقابت پذیری ایران

لاریجانی ادامه داد: در چند سال اخیر رتبه رقابت پذیری ایران دو درجه تنزل کرده و به رتبه ۷۶ رسیده ایم؛ دولت علاقمند به افزایش این رقابت پذیری بوده و مجلس هم قانونی در این زمینه تصویب کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دولت قبل قانون اصل ۴۴ به درستی انجام نشد، بیان کرد: این دولت در تلاش است این اصل را به درستی اجرا کند.

وی ادامه داد: امور دیوانی نمی گذارد کارها به درستی در کشور انجام شود و رقابت درست صورت بگیرد، تا زمانی که تصور سیستم دیوانی این باشد که باید به جای بخش خصوصی بنشیند توسعه ناقص خواهد بود.

لاریجانی گفت: اقتصاد باید در دست مردم قرار گیرد و برای رسیدن به این امر باید زمینه رقابت پذیری مساوی فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت کشور در زمینه بازار کالا، پشرفته بودن بازار مالی و نیروی کار خوب نیست، بیان کرد: در زمینه بهداشت و آموزش ابتدایی وضعیت خوب است اما در سهولت کسب و کار دچار مشکل هستیم.

لاریجانی ادامه داد: براساس گزارش بانک جهانی رتبه ایران دو درجه در کسب و کار تنزل پیدا کرده است و از جایگاه ۱۱۸ به ۱۲۰ رسیده ایم.

وی با اشاره به تصویب قانون فضای کسب و کار افزود: لایحه ای که دولت برای موانع کسب و کار داده بود را کامل و مواردی به آن اضافه کرده و آن را به تصویب رساندیم.

۹۰ درصد بودجه دولت صرف امور جاری می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی از بزرگ شدن دولت به عنوان عامل مزاحم در زمینه کسب و کار خبر داد و گفت: ۹۰ درصد بودجه دولت صرف امور جاری می شود و این مشکلی است که موتور محرک امور عمرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

لاریجانی شاخص کسب و کار ایران را شش عنوان کرد و افزود: از بُعد تفکر رشد اقتصادی وضع در کشور بهتر شده است.

وی گفت: بعد از برجام وضعیت اقتصادی در زمینه پتروشیمی بهبود پیدا کرده است و رشد نفت بسیار خوب بوده است.

لاریجانی از رشد منفی صنعت در سال های ۹۱ و ۹۲ خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۴ صنعت کشور رشد خوبی داشت و طی شش ماه نخست سال جاری رشد ۳.۷ درصدی در این زمینه را شاهد هستیم.

پیش بینی تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری

وی با اشاره به اینکه کشور در زمینه ساختمان و مسکن وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: در زمینه خدمات ۳.۷۴ درصد رشد داشته ایم و در کل موتور کار اقتصادی به کار افتاده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می شود نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی شود و به ۹ درصد برسد که البته تحقق این امر مشروط به این است که نقدینگی افزایش نیابد.

لاریجانی بیان کرد: در کشور با چالش بیکاری مواجه هستیم و نرخ بیکاری حداقل ۱۱ درصد است اما در مجموع مسیر اصلاح شده و رو به بهبودی پیش می رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی حلال موضوع است و باید دولت چابک داشته باشیم و امور مهم به دولت واگذار شود.

رفتار ایران در جامعه بین المللی همراه با خرد است

وی با اشاره به اینکه رفتار ایران در جامعه بین المللی همراه با خرد است و کشور با سبک و سنگین کردن مسائل، راهبرد درستی دنبال می کند.

لاریجانی گفت: با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی پختگی در تصمیمات کشوری در بخش های مختلف دیده می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای توجه به بخش عمران استان ها عدد ۳۰ درصدی در برنامه ششم دیده شده که زمینه کار و فعالیت عمرانی را بیشتر خواهد کرد.

وی گفت: نگاه ما به آینده کشور مثبت است؛ مسیرها باز می شود و همگرایی های سیاسی و فکری این حرکت را تسریع کرده اند.

لاریجانی با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات هستیم، افزود: باید انتخابات ۹۶ با دقت و طمانینه سپری شود؛ در زمینه انتخابات باید تلاش کنیم رقابت سالم داشته باشیم و رقابت ها تبدیل به کشکمش نشود و صلح طلبانه باشد.

وی در ادامه مسئله محیط زیست را مورد اشاره قرار داد و گفت: در زمینه ریزگردها تصمیمات خوبی در مجلس گرفته شده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه مسئله ریزگردها تنها مربوط به ایران نیست، افزود: در صحنه بین المللی برخی کشورها به محیط زیست توجه دارند اما آمریکا در این زمینه هیچ توجهی ندارد ضمن اینکه به مسئله گرم شدن هوا هم توجهی نمی کند.