به گزارش خبرنگار مهر، حضور گسترده و میلیونی مردم ایران در بیعت مجدد با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اهمیت بسیاری دارد و بازتاب خبر این حماسه عظیم ملت ایران در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد.

تعدادی از مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه قم در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بر حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه برای نمایش انسجام ملی در مقابل یاوه گویی‌های دشمنان اسلام تأکید کردند.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی ضمن دعوت از همه مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: با توجه به تهدیدات دشمنان امیدواریم راهپیمایی امسال با جوش و خروش فراوانی برگزار شود و این مهم است که دشمن ببیند مردم در برابر تهدیداتشان چه عکس العملی نشان می‌دهند.

وی در ادامه افزود: دشمنان اگر ببینند که مردم منسجم هستند می‌فهمند که تهدیداتشان نشانه معکوس داشته است و راه را اشتباه رفته‌اند پس ۲۲ بهمن امسال روز مهمی برای ما است که نشان دهیم فشار و تهدید برای ایران و این جمعیت شرکت کننده نتیجه عکس دارد.

شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عبادت است

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز در درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم با تأکید بر مشارکت همه آحاد مردم جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان داشت: حداقل وظیفه ما در ۲۲ بهمن ماه، شرکت در این راهپیمایی است و امیدواریم همه ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اخلاص، با دعا و سلام به شهدا شرکت کنیم.

وی ادامه داد: ما قبل از انقلاب که با دوستانمان در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردیم، بررسی می‌کردیم که وجود مبارک پیغمبر(ص) در فلان غزوه چه ذکری داشت و ما همان ذکر را می‌گفتیم و با این ذکرها در راهپیمایی ها شرکت می‌کردیم، الآن هم باید همین‌طور باشد و این یک عبادت است.

این مفسر قران کریم اظهار داشت: تمام خدماتی که در این مملکت هست، به برکت راه امام(ره)، شهدا و جانبازان است و آنها بر ما حجت‌ هستند، این را ما مطمئنیم که هر خدمتی دولتمردان ارائه کنند اولین ثواب را در نامه جانبازان، شهدا و ایثارگران می‌نویسند.

همه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی نیز ۲۲ بهمن را روز بزرگی دانست و ابراز کرد: این روز موجب برچیده شدن ظلم و ستم از کشور شد و مردم پایبندی به ولی فقیه زمان را به خوبی به دشمنان نشان دادند.

وی ولایت فقیه را یکی از ارکان مهم انقلاب دانست و گفت: مردم کشور ما عاشق شهادت و جهاد هستند و همیشه و در هر حال از امر ولی فقیه تبعیت می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی تأکید کرد: همه باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و هر مسلمان و حامی انقلاب باید با شرکت در این راهپیمایی از ولایت فقه و نظام اسلامی دفاع و حمایت کند.

این استاد برجسته حوزه همچنین امروز در دیدار جمعی از مهندسین شهرسازی استان قم بر حضور حداکثری مردم در روز ۲۲ بهمن تأکید کرد.

وی افزود: ۲۲ بهمن روز بسیار مهمی برای کشور است، در این روز همه قدرت ایران و انقلاب و عزت مردم ایران اسلامی را خواهند دید.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مردم در روز ۲۲ بهمن با حضور خود، پاسخ دندان شکن به یاوه گویی‌های ترامپ خواهند داد و نشان می‌دهند که آحاد ملت تا آخرین نفس از انقلاب خود حمایت خواهد کرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه فردا روز حساسی برای انقلاب و نظام ایران است، گفت: بعضی به ایران اسلامی ایراد می‌گیرند، چرا از کشورهای اسلامی دیگر حمایت می‌کنید و به همین دلیل ایران را به تروریسم و دخالت در امور کشورهای دیگر متهم می‌کنند.

۲۲ بهمن گرامی داشته شود

آیت الله العظمی جعفر سبحانی نیز در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد به ۲۲ بهمن اشاره کرد و ضمن تأکید بر اینکه این روز سرآغاز حکومت اسلامی است، ابراز کرد: ۲۲ بهمن روز ارزشمندی است و باید این روز مورد توجه بوده و گرامی داشته شود.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب ناکامی دشمنان می‌شود

آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی هم طی سخنانی اظهار داشت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت آبرو و بزرگی نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان می‌کشد.

وی با بیان اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی ایام پیروزی حق بر باطل به لطف الهی و عنایت امام عصر(عج) و با رهبری امام خمینی(ره) است افزود: ملت ایران اسلامی به شکرانه نعمت بزرگ انقلاب اسلامی بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور حضور خواهند یافت.



این مرجع تقلید شیعیان دهه فجر انقلاب اسلامی که موفقیت حق بر باطل است را از مصادیق شعائر الهی دانست و گفت: ملت ایران در برهه های مختلف از امتحان های متعدد سربلند بیرون آمدند و این بار هم مانند گذشته با عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مراجع و علما در حماسه ۲۲ بهمن حضور دارند که البته این حضور جای سپاس قدردانی دارد.



این مرجع تقلید تصریح کرد: این حضور مردم موجب دلگرمی آنها نسبت به یکدیگر و ارزش های انقلاب اسلامی می‌شود و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌کند.

حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن لبیک به ادامه راه عزت نظام است

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن لبیک به ادامه راه عزت و اقتدار نظام اسلامی است.

در بخشی از این اطلاعیه که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده آمده است: دشمن در تلاش است تا حمایت گسترده مردمی از نظام اسلامی و ولایت فقیه را خدشه‌دار کند. تهاجم گسترده فرهنگی و تحریم‌های ظالمانه با هدف ایجاد یأس و بدبینی در مردم طراحی شده است تا مردم را دچار خستگی و کوتاه آمدن بکند. اما زهی خیال باطل، ملتی که شهادت، شهامت و ولایت دارد، اسارت ندارد.

اظهارات تهدید آمیز مقامات آمریکایی و همچنین سخنان سخیفانه ترامپ بار دیگر دست چدنی آمریکا، این دشمن جنایتکار بشریت را نشان داد. پاسخ قاطع و کوبنده مردم و مسئولین به این یاوه‌گویی‌ها و اقدامات عملی در مواجهه با دشمنی‌های استکبار بار دیگر رسوایی و شکست را نصیب دشمنان نظام اسلامی خواهد کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(قدس‌سره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد حضور گسترده مردم در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن لبیک به ادامه راه عزت و اقتدار نظام اسلامی است. کارآمدی، پویایی و دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، علمی و آموزشی، بهداشت و درمان و همچنین تلاش جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و فساد در کنار دستیابی به استقلال سیاسی و فرهنگی، شمه‌ای از برکات نظام اسلامی است و مردم حامی و پاسدار این دستاوردهای ارزشمند هستند.

۲۲ بهمن ماه نقطه عطف تاریخ جهان معاصر شد

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن بیانیه‌ای صادر کرده که بدین شرح است: فجر انقلاب اسلامی در یوم الله ۲۲ بهمن ماه طلوع کرد و نقطه عطف تاریخ جهان معاصر شد و در آن ایام نورانی، ملت بلندآوازه و سربلند ایران اسلامی به رهبری امام و مقتدای خود حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه عمیق ترین تحولات حماسه آفرین را بر محور ایمان به خدای یگانه رقم زد و با ایستادگی بر سر آرمان ها و ارزش های اسلام ناب، دست بیگانگان و مستکبران را از تعرض به کشور ولایتمدار خویش کوتاه کرد.

این پدیده مبارک، که در زمان حاضر، الهام بخش حرکت ها و نهضت های فکری جهان است، با حضور هوشمندانه ی مردم در صحنه های دفاع از آرمانهای اصیل اسلام و انقلاب، و پیروی از رهنمودهای داهیانه رهبر فرزانه انقلاب، محاسبات دشمنان قسم خورده نظام پر برکت اسلامی را خنثی کرده است و صف آرائی آنان را در عرصه دشوار پیکار جنگ نرم، همچون افزایش تحریم ها و تفرقه بین نیروهای اصیل انقلابی و حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی و کشتار مسلمانان و ده ها برنامه حقیرانه و سخیف دیگر برهم خواهد زد و معادلات نامتعادل جهان استکبار را تغییر خواهد داد.

حوزه‌های علمیه و روحانیت، در سی و هشتمین سالروز فجر پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن دعوت از آحاد مردم فهیم و شریف ایران اسلامی جهت شرکت در راهپیمایی غرور آفرین ۲۲ بهمن ماه، همگام با آنان در این ره آورد بزرگ، شرکت نموده و همراه با ملت همیشه در صحنه و انقلابی با آرمان های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و خلف صالح ایشان، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) تجدید عهد و پیمان خواهد نمود.