به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه تخصصی مسجد، قرآن‌های قدیمی در مساجد استفاده از آن ها را مشکل می کند، با توجه به استفاده زیاد از قرآن در مکانی مثل مسجد، تعویض قرآن های فرسوده امری واجب می نماید. لذا مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در طرحی اقدام به تعویض قرآن های مساجد استان تهران کرده است. در این خصوص و به منظور اطلاع بیشتر از جزئیات این طرح، پایگاه تخصصی مسجد گفتگویی با حجت الاسلام رضا نوربخش مدیر تامین محتوای معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد انجام داده است که در ادامه می آید.

حجت الاسلام رضا نوربخش مدیر اداره تولید و تامین محتوای معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص چگونگی و زمان تعویض قرآن‌ های نو با فرسوده گفت: طرح تعویض قرآن های فرسوده مساجد استان تهران به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی این مرکز انجام می شود. در این طرح قرآن‌هایی را که از لحاظ صحافی و اوراق فرسوده شده‌اند و استفاده از آنها مشکل شده را در اقدامی جمع آوری و در عوض آن قرآن‌های متحد الشکل و نو به مساجد هدیه می‌شود.

وی درباره میزان و نحوه مشارکت مساجد در این طرح گفت: هزینه این طرح با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، خیرین ومساجد پرداخت می شود. حدود ۲۵ درصد از هزینه را مساجد تقبل می‌کنند، حدود یک سوم تا ۵۰ درصد از هزینه را خیرین محترم به عهده گرفته‌اند، مابقی مبلغ را مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران پرداخت می کند.

نوربخش افزود: ائمه جماعات می‌توانند با ارائه آمار مورد تقاضا به مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، قرآن‌های نو را در محل مسجد تحویل بگیرند. قرآن‌های فرسوده نیز همزمان با تحویل قرآن‌های نو جمع‌آوری می‌شود تا با خمیرکردن آنها بتوان قرآن‌های نو چاپ کرد.

وی در ادامه گفت: ظرفیت تعویض قرآن در حال حاضر یکصد وسی هزار جلد در مرحله اول طرح است. همچنین مساجد در مرحله اول و پس از تعویض می توانند جهت دریافت غیر از آمار، مبلغ کامل هدیه را پرداخت و قرآن را تهیه کنند.

مدیر تولید و تامین محتوای معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص امکان تعویض قران های فرسوده در سایر استان‌ها گفت: در مرحله اول امکان تعویض در خارج از استان تهران وجود ندارد ولی در صورت هماهنگی خیرین و مساجد ممکن است این امکان فراهم شود.

وی یاد آور شد: قرآن های جدید با رسم الخط عثمان طه و ترجمه آیات توسط آیت الله مشکینی به مساجد هدیه می‌شوند.

حجت الاسلام نوربخش در پایان گفت: پوستر این طرح که به همت مجموعه پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد طراحی شده است برای اطلاعات بیشتر از طرح به مساجد ارسال خواهد شد. همچنین ائمه جماعات برای کسب اطلاعات و ثبت نام می توانند به وبگاه تخصصی مسجد و یا به ساختمان محراب مرکز رسیدگی به امور معاونت فرهنگی و اجتماعی مساجد اداره تولید و تامین محتوی مراجعه کنند، همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با کارشناسان مرکز از طریق تلفن ۶۶۳۴۶۹۴۶ در طول ساعت اداری از ۸ الی ۱۶ تماس بگیرند.

یادآور می شود ساختمان محراب در خیابان سعدی پایین‌تر از بیمارستان امیراعلم کوچه شهید صفامنش واقع شده است. همچنین آدرس اینترنتی پایگاه تخصصی مسجد www.masjed.ir است.