هوای استان سمنان سرد می شود/ بارندگی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب به استان سمنان طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده، جوی ناپایدار همراه با کاهش محسوس دما، بارش و وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت تا جایی که بارش برف به خصوص در ارتفاعات ممکن است مشکلاتی را برای تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای برف گیر مانند فولاد محله، رشم، آهوان، توسکستان و خوش ییلاق ایجاد کند.

آسمان سمنان ابری است

هم اکنون و همزمان با بعدازظهر پنج شنبه دمای هوای سمنان ۱۱درجه بالای صفر و آسمان کاملا ابری است، امروز را شاید بتوان یکی از سه روز گرم زمستان۹۵ تا کنون در شهرستان سمنان نامگذاری کرد اما این وضعیت در ساعات آتی دستخوش تغییر شده و دمای این شهر طی روزهای آتی در کمینه با یک درجه بالای صفر خواهد رسید.

همچنین کارشناسان هواشناسی برای روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه سمنان، افزایش ابر، وزش باد و بارش را پیش بینی می کنند که ممکن است این بارش ها در ارتفاعات به صورت برف باشد به این ترتیب بیشینه و کمینه دمای هوای این شهر در این رزوها، به ترتیب، ۱۱ و سه درجه بالای صفر، ۹ و دو درجه بالای صفر و هشت و یک درجه بالای صفر خواهد بود.

شاهرود اما هوایی سردتر از سمنان را تجربه می کند هم اکنون دمای هوای این شهر هشت درجه بالای صفر و آسمان نیمه ابری است اما ورود سامانه کم فشار بارشی برای این شهر نیز از صبح آدینه احتمال بارش را پیش بینی می کند بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود طی روز جاری و آتی به ترتیب ۹ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر و برای روز جمعه هشت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر بیان می شود گفتنی است بارش ها در ارتفاعات شاهرود مانند توسکستان، اولنگ، خوش ییلاق، شاهوار و ... به صورت برف خواهد بود.

گرمسار گرم‌تر از روزهای پیش

گرمسار تنها شهر آفتابی روز پنج شنبه استان سمنان است دمای هوای این شهر به طرز قابل ملاحظه ای ۱۳درجه بالای صفر است و آفتاب درخشان سرمای ساعات نخستین صبح را مغلوب کرده است بیشینه و کمینه دمای این شهرستان در روزهای پنج شنبه و جمعه به ترتیب ۱۴ و هشت درجه بالای صفر و ۱۲ و هفت درجه بالای صفر عنوان می شود.

این شرایط اما در آرادان نیز حاکم است با این تفاوت که سامانه کم فشار بارشی در آرادان نسبت به گرمسار از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود و ممکن است این شهرستان روز جمعه برفی را شاهد باشد.

دامغان دیگر شهر ابری استان سمنان در روز پنج شنبه است دمای هوای این شهر ۹درجه بالای صفر و تنها پدیده قابل ذکر وزش باد ۹کیلومتر بر ساعت جنوب شرقی است که سامانه پرفشار کویر مرکزی ایران را به سمت ارتفاعات دامغان هدایت می سازد برای این شهرستان نیز آخر هفته ای سرد همراه با بارش پیش بینی شده با این تفاوت که وزش باد نسبتا شدید در دامغان محسوس خواهد بود.

دمای هوای دامغان اما طی روزهای آتی و با ورود سامانه کم فشار بارشی به شدت دچار تغییر می شود تا جایی که کمینه دمای هوا در این شهرستان به دو درجه زیر صفر در شامگاه پنج شنبه و به یک درجه زیر صفر در شامگاه آدینه خواهد رسید.

انتظار میامی برای بارش برف

دمای هوای میامی هم اکنون۹درجه بالای صفر است اما بیشینه و کمینه دمای این شهرستان در روزهای آتی به ترتیب ۱۱ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر و ۹درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفرخواهد بود این امر حاکی از برودت شدید هوا در ساعات ابتدایی بامداد و همچنین احتمال بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.

بخش رضوان میامی اما قطعا شاهد بارش برف خواهد بود دمای هوای این بخش سردسیر در شرقی‌ترین بخش استان سمنان، در بیشینه و کمینه به ترتیب شش درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر برای روز پنج شنبه و چهار درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر برای روز آدینه است و مردم این بخش راهپیمایی ۲۲بهمن را زیر بارش برف برگزار می کنند.

اما این شرایط در بخش شهمیرزاد نیز مشاهده می شود و مردم این شهرستان برودت چهاردرجه زیر صفر را برای شامگاه پنج شنبه و سه درجه زیر صفر را برای شامگاه آدینه تجربه می‌کنند همچنین در شهمیرزاد وزش باد و غبار محلی نیز پیش بینی شده است.

در مجموع باید گفت دمای هوای غالب نقاط استان سمنان طی امروز و فردا بین سه تا چهار درجه کاهش خواهد یافت همچنین احتمال بارش ها به صورت برف در ارتفاعات استان مانند رشم، فولاد محله، دیباج، آهوان، توسکستان، مجن، خوش ییلاق، رضوان، نردین، ابرو اولنگ و ابراهیم آباد میامی در سایر نقاط بیشتر است لذا مسافران می بایست در این محورها همراه داشتن زنجیر چرخ را به خاطر بسپارند.