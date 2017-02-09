بودجه قرآنی سال آینده کشور یک هزار میلیارد ریال کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو ظهر پنجشنبه همزمان با دهمین روز از دهه فجر، در مراسم رونمایی از ۱۲هزار جلد قرآن کریم در شهرستان ساوه، اظهار داشت: اعتبارات مربوط به فعالیت های قرآنی کشور برای سال آینده به نصف بودجه در نظر گرفته شده سال جاری تقلیل پیدا کرده است.

وی افزود: بودجه قرآنی در نظر گرفته شده برای سال۹۶، یک هزار میلیارد ریال است که این کاهش اعتبار به دلیل محدودیت منابع مالی دولت انجام شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور بیان کرد: در چنین شرایطی باید تلاش کنیم حضور خیران در فعالیت های قرآنی در سطح کشور افزایش یابد تا در این زمینه بتوانیم محدودیت های بودجه را جبران کنیم.

وی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت صنایع در تامین هزینه های قرآنی کشور گفت: در حال حاضر پنج هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور فعالیت می کنند که برای توسعه فعالیت های این مراکز نیازمند ورود خیران و صنایع هستیم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور اضافه کرد: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ موسسه قرآنی در کشور با مشکل فضای فیزیکی روبرو هستند در صورتی که اگر شیفت عصر مدارس به رایگان در اختیار این موسسه ها قرار گیرد این مشکل رفع خواهد شد.

قره شیخ لو با اشاره به اجرای طرح نور باران، با موضوع چاپ و اهدای قرآن به مراکز قرآنی مناطق محروم خاطرنشان ساخت: در اجرای این طرح تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار جلد قران کریم در اختیار مراکز قرآنی قرار داده شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: هدف از اجرای طرح نورباران توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی است چراکه متاسفانه شاهدیم در بسیاری از شهرها و روستاها برای تهیه یک یا چند جلد قرآن مشکل دارند که با اجرای این طرح تا حدودی می‌توان خلاهای موجود در حوزه قرآنی را کاهش داد.