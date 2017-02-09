«جشن انقلاب» در فومن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،عصر پنج شنبه همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر «جشن انقلاب» با حضور حسین اسماعیل پور فرماندار و جمع کثیری از مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان فومن در نخستین کتابخانه بخش خصوصی این شهرستان برگزار شد.

این مراسم با قصه گویی «امیر درویش پور» به همراه اجرای موسیقی سنتی و قصه گویی به زبان گلیکی توسط «فاطمه مهدی زاده» مورد استقبال و تشویق حاضران در جشن قرار گرفت.

در ادامه این مراسم مسئول کتابخانه بنت الهدی اظهار کرد: این کتابخانه نخستین کتابخانه بخش خصوصی شهرستان فومن و براساس آمار بیست و چهارمین کتابخانه بخش خصوصی استان گیلان است.

بنت الهدی آقاجانی با اشاره به فعالیت ویژه این کتابخانه در حوزه کودک، نوجوان و جوان، افزود: بیش از یک هزار جلد کتاب با حدود ۸۵۰ عنوان در حوزه های تاریخی، علمی، روانشناسی، اجتماعی، فلسفه، دایره المعارف، کتاب کودک، دینی و مجلات متنوع در این کتابخانه جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰ میلیون تومان برای راه اندازی و تجهیز این فضا فرهنگی هزینه شده است، گفت: خوشبختانه طی چند ماه گذشته بیش از ۷۰ کودک و نوجوان شهرستان فومن عضو این کتابخانه شده اند.

مسئول کتابخانه بنت الهدی به برخی از فعالیت های این کتابخانه اشاره و خاطرنشان کرد: برپایی کلاس های نقاشی کودک و بزرگسال، خوشنویسی، شطرنج، نجوم، دوره من ریاضی را دوست دارم (i-Maths) و محاسبات ذهنی یا چرتکه (UCMAS) بخشی از برنامه های جانبی این کتابخانه محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود گوشی های هوشمند و تبلت امروز کودکان و نوجوانان برای مطالعه وقت کمتری صرف کرده و تمرکز مورد نظر را ندارند، تصریح کرد: تلاش شده تا در این کتابخانه با ایجاد فضا و برگزاری برنامه های مناسب و خاص فرهنگی این تمرکز را به قشر کودک و نوجوان برگردانیم.

آقاجانی پُرکردن اوقات فراغت این رده سنی با مطالعه و برگزاری برنامه های فرهنگی مناسب با سن آنها برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی به شیوه های نوین را از اولویت های این مرکز فرهنگی برشمرد.

لازم به ذکر است در این مراسم تمامی ۷۰ عضو کتابخانه حضور داشته و مربیان حوزه های نقاشی کودک و بزرگسال، شطرنج، خوشنویسی، نجوم، دوره من ریاضی را دوست دارم (i-Maths) و محاسبات ذهنی یا چرتکه (UCMAS) به معرفی حوزه فعالیت خود پرداختند.

تجلیل از کتابخوانان برتر کتابخانه بنت الهدی، قصه گویی و مسابقه از دیگر برنامه های این مراسم بود.

معرفی فعالیت نجوم برای اعضای این کتابخانه با حضور نابغه رشته نجوم استان گیلان «هادی بابایی» از برنامه های شاخص این مراسم بود.

همچنین در پایان این مراسم به تمامی مسئولان کتاب «سرزمین من گیلان» به نویسندگی «ابراهیم آقاجانی» اهدا شد.