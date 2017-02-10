جشنواره فجر حتی تقدیر خود را از تنها انیمیشن این رقابت دریغ کرد

مجتبی اسماعیل زاده فعال حوزه انیمیشن که در ساخت تیزر و مواد تبلیغاتی فیلم های سینمایی نیز فعال است درباره حضور فیلم سینمایی انیمیشن «رهایی از بهشت» ساخته علی نوری اسکویی در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و نادیده گرفته شدن آن به خبرنگار مهر گفت: من از دور در جریان ساخت این انیمیشن بودم و می دانم که ۴ تا ۵ سال دوستان با دقت درگیر ساخت این اثر بودند و در نهایت هم فیلم قابل دفاعی ساخته اند.

وی با انتقاد از اینکه در جشنواره این اثر در رقابت با سینمای داستانی قرار گرفته است، بیان کرد: یک ایراد کلی به ساختار جشنواره های ما وارد است و آن اینکه ما یک فیلم انیمیشن را در رقابت با فیلم های رئال می گذاریم. در تمام جشنواره های دنیا یک جداسازی منطقی حتی بین فیلم های موزیکال و تراژدی و... وجود دارد.

این انیماتور ادامه داد: جشنواره فجر چند چیز را که با هم سنخیت چندانی ندارند در یک بخش گذاشته و گفته است با هم رقابت کنید. البته این اشکال فقط مختص جشنواره فجر هم نیست و در جشنواره فیلم کوتاه هم این اتفاق می افتد و فیلم های انیمیشن و مستند معمولا در کنار فیلم های داستانی در بخش هایی مثل تدوین و صداگذاری و ...نادیده گرفته می شوند.

اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم فجر ویترین سینمای ایران است، توضیح داد: فیلم «رهایی از بهشت» در هیاهوی فیلم های سینمایی به کل نادیده گرفته شد. اگر هم در بخش های مجزا این فیلم دیده نشد خوب بود که هیات داوران به این فیلم به عنوان یک سرمایه ملی نگاه می کردند و حداقل یک جایزه ویژه برای تقدیر به فیلم می دادند تا انیماتورها هم دلگرم شوند.

وی در پایان گفت: این حمایت هاست که باعث می شود بخش انیمیشن ما بتواند رشد کند و در گیشه هم بتواند به فروش میلیاردی برسد. در همین جشنواره هاست که می توانیم بگوییم فیلم انیمیشن هم وجود دارد و دارد نفس می کشد.